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14.05.2020 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии, предоставив журналистам небольшой фрагмент видеозаписи допроса подозреваемой.

В Уфе сообщили о первых итогах проверки соцприюта, где унижали детей

По данным следствия, девушка исполняла обязанности воспитателя и применяла в отношении воспитанников приюта незаконные методы воспитания. Конкретно следователи установили, что девушка провоцировала детей на применение насилия друг к другу, унижала их и нецензурно при них выражалась, а также применяла в отношении детей физическую силу. Все это подозреваемая сняла на телефон и выложила в интернет. В итоге на девушку завели уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Во время допроса она вела себя скромно и спокойно, рассказала, что когда сидела в группе, двое детей начали конфликтовать. "Мне показалось это смешным, и я решила снять с ними видео… решила обыграть это, попросила девочку ударить мальчика. Надеялась, что она не послушает меня. Но она послушала и ударила его", - сказала подозреваемая на допросе.

Напомним, что девушка не имеет педагогического образования и должна была заниматься в приюте только документацией. Однако по какой-то причине после введения режима изоляции в соцучреждении ее оставили с детьми. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства соцучреждения, допустившего подозреваемую к данной работе, отметили в следкоме

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