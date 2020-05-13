Новости

Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина 18:20
Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами 18:20
Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль 18:18
В Волгограде построят дорогу-дублер главной магистрали 18:15
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:10
Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом 18:05
"ЕР" внесла в Госдуму поправки об увеличении детских пособий 18:05
Борисов через год примет эстафету культурной столицы Беларуси 18:05
Подавший сигнал тревоги самолет ФК "Зенит" приземлился в Пулково 18:00
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 19:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В отношении 24-летней сотрудницы социального приюта для детей и подростков в Уфе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Поводом для проверки стало видео, снятое в стенах соцучреждения. Женщина зафиксировала на камеру телефона конфликт между несовершеннолетними воспитанниками со своими нецензурными комментариями и выложила ролик в интернет.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Омбудсмен: Нужно проверить сотрудников приюта в Уфе, где унижали детей

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления МВД России по Уфе выехали в учреждение с проверкой, опросили сотрудников приюта и детей, которые там находятся.

- По результатам предварительной проверки в отношении работника соцприюта возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ озвучили первые итоги служебного расследования данного инцидента и сообщили, что сотрудницу отстранили от работы. Также проверку в приюте проводят региональная прокуратура и следком.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Мишустин поручил без задержек выдавать врачам стимулирующие выплаты
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах