В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта

В отношении 24-летней сотрудницы социального приюта для детей и подростков в Уфе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Поводом для проверки стало видео, снятое в стенах соцучреждения. Женщина зафиксировала на камеру телефона конфликт между несовершеннолетними воспитанниками со своими нецензурными комментариями и выложила ролик в интернет.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления МВД России по Уфе выехали в учреждение с проверкой, опросили сотрудников приюта и детей, которые там находятся.

- По результатам предварительной проверки в отношении работника соцприюта возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ озвучили первые итоги служебного расследования данного инцидента и сообщили, что сотрудницу отстранили от работы. Также проверку в приюте проводят региональная прокуратура и следком.