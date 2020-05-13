В Уфе сообщили о первых итогах проверки соцприюта, где унижали детей

Сотрудницу социального приюта для детей и подростков в Уфе, которая сняла и выложила в интернете скандальное видео с оскорблениями воспитанников, отстранили от работы. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии обнародовали первые результаты служебной проверки инцидента.

Так, в ведомстве сообщили, что данная сотрудница имеет среднее профессиональное образование и устроилась на работу в приют в январе 2020 года специалистом по социальной работе в отделе социально-правовой помощи. Это была первая запись в трудовой книжке женщины. В ее должностные обязанности входило оформление документов воспитанников и их правового статуса, также ее могли привлекать к организации сопровождения детей в школу, медучреждение. Но в связи с переходом на режим самоизоляции соцучреждений республики 4 мая женщина приступила к 14-дневной непрерывной работе.

- Со стороны руководителя социального приюта усматривается непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося. Приказом социального приюта автор видео отстранена от работы в учреждении, в отношении нее проводится доследственная проверка органами прокуратуры и МВД, - отметили в минтруда РБ.

Напомним, сотрудница соцприюта сняла на видео, как она оскорбляет и унижает детей, призывает их к драке, и опубликовала эти кадры в интернете. Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала тщательно проверить всех сотрудников, а также руководство данного учреждения на компетентность.