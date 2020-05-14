В Томске начали выпускать кабины для массовой дезинфекции

Первые кабины для противовирусной обработки посетителей и сотрудников уже появились в томской администрации, в больницах и на местной птицефабрике. "Они установлены на оба входа в здание администрации региона. Через них в обязательном порядке проходят все работающие в здании и его посетители", - рассказал "РГ" представитель администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Система предназначена для быстрой и безопасной дезинфекции в местах массового скопления людей. Время обработки одного проходящего через кабину человека составляет 5 секунд. Потоковая технология позволяет дезинфицировать свыше 500 человек в час.

- Раньше мы занимались выпуском сувенирной продукции, производством кабин-аттракционов, - рассказала "РГ" представитель компании-разработчика Дарья Шаоршадзе. - Но в период самоизоляции мы стали думать, как переориентировать производство на продукцию, востребованную в новых условиях. Итогом стала кабина для массовой дезинфекции. Причем мы придумали, как сделать ее мобильной, удобной в эксплуатации и максимально недорогой.

По словам разработчиков, конструкции для дезинфекции предназначены для использования в торговых центрах, государственных и медицинских учреждениях, на проходных предприятий. По мнению производителей, такие кабины будут востребованы при выходе из режима самоизоляции. Ведь риск заражения коронавирусом по-прежнему будет оставаться.