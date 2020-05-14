Мэру Инты запретили звонить по телефону и выходить в интернет

Городской суд Инты в четверг избрал меру пресечения для мэра Ларисы Титовец. На нее наложили некоторые ограничения, сообщили 14 мая в пресс-службе Следкома Республики Коми.

"РГ" уже писала о том, что региональный Следком возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ в отношении главы администрации Инты. Ее заподозрили в том, что она нарушила законодательство о закупках товаров для муниципальных нужд, в том числе с завышением начальной (максимальной) ценой контракта.

Старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова сообщила некоторые подробности. В ходе проверки установили, что в прошлом году бюджету городского округа предоставили субсидию в 24 миллиона рублей на проведение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха.

В ноябре 2019 года в администрации объявили аукцион на приобретение детской игровой площадки. Получили три коммерческих предложения. Однако, как выяснила прокуратура, все они поступили с одного электронного адреса, две из них - от организаций, которые прекратили свою деятельность. В результате победы конкретной коммерческой фирмы стоимость приобретенной детской игровой площадки оказалась завышенной на 2,5 миллиона рублей.

По решению суда мэру запретили пользоваться связью, в том числе телефонной и через интернет. Звонить можно только по экстренным номерам. Она не может общаться с фигурантами по уголовному делу, посещать рабочее место. Выходить из дома разрешено на два часа в день.

Меру пресечения в виде запрета на определенные действия приняли до 29 июня нынешнего года. Расследование уголовного дела продолжается.