Референдум по объединению Поморья и НАО проведут в сентябре

Референдум по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый субъект РФ планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанновсти губернатора Поморья Александр Цыбульский в эфире телеканала "Россия 24".

По словам врио главы региона, поставлена цель к сентябрю проговорить создание нового субъекта РФ с жителями области и округа, услышать их мнение.

По поводу одновременного проведения губернаторских выборов и референдума Александр Цыбульский пояснил, что в случае объединения регионов процесс займет длительное время - год или более.

"Это потребует серьезной работы и переходного периода, чтобы унифицировать юридические и экономические базы двух субъектов", - отметил глава Архангельской области.

Название нового субъекта РФ в случае положительного решения на референдуме будут определять жители Поморья и НАО в ходе опросов общественного мнения, сообщил Цыбульский.

Напомним, врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта Российской Федерации.

Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, оставаясь самостоятельным субъектом РФ.