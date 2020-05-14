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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Остановили Коха

Смертность от туберкулеза снижается
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
В Карелию поступил новый мобильный флюорографический цифровой комплекс. Его установили в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

В регионе непростая ситуация с заболеванием туберкулезом. Специалисты стараются держать ситуацию под контролем. И у них получается. Смертность в прошлом году, например, снизилась в 2,3 раза по сравнению с показателями 2018-го. Как считает главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Юлия Кононенко, это произошло потому, что в республике внедряются эффективные подходы к контролируемому лечению пациентов. Разработаны современные клинические рекомендации, имеются все необходимые противотуберкулезные препараты. Диагностирование заболевания на ранних стадиях является одним из важнейших факторов для планирования лечения и оказания помощи пациентам.

В Кузбассе наладили выпуск дезинфицирующего оборудования

- Это результат комплексной целенаправленной работы по выявлению, эффективному лечению и наблюдению больных, страдающих различными формами туберкулезной инфекции. И работа продолжается, - прокомментировала Юлия Кононенко.

Новый мобильный флюорографический комплекс оборудован на базе грузового автомобиля "КамАЗ". Он способен добраться в труднодоступные населенные пункты. Оснащен современной цифровой техникой, что позволяет с максимальной точностью и в большем количестве проводить профилактические исследования жителям.С помощью этого современного оборудования повысится доступность диагностики и профилактики заболеваний легких и своевременное обследование средостения, позвоночника, опорно-двигательного аппарата, головы и шеи в нестационарных условиях.

Передвижной комплекс планируют применять и для массовых обследований учащихся школ, студентов, работников предприятий на местах.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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