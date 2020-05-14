Зоолога из Ростова будут судить за сбор жуков в Шри-Ланке

В тюрьму Шри-Ланки попал завотделом мелких млекопитающих зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко: его задержали в национальном парке страны с мертвыми жуками в кармане.

Как рассказал ученый на своей странице в соцсети "ВКонтакте", он собирал жуков на дороге, предполагая, что они могут послужить науке. Теперь за это его ждет астрономический штраф в три миллиона рублей или 40 лет заключения, если он не сможет выплатить деньги. Оказалось, что в Шри-Ланке запрещено поднимать с земли даже опавший листок.

Александр Игнатенко объявил сбор денег в интернете, руководство ростовского зоопарка направило матпомощь одним из первых.

По словам ученого, он уже провел полтора месяца в тюрьме, в одной камере с еще 86 заключенными, сейчас из-за распространения коронавируса арестантов выпустили под залог.

Как сообщает "Интерфакс", посольство России на Шри-Ланке в курсе сложившейся ситуации. Суд над ученым запланирован на 28 июня.