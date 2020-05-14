Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Новости

Положительные тесты на COVID-19 сдали 90 волгоградских врачей 13:42
Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в формате видеоконференции 13:41
На трассах Севморпути появится атомный ледорез "Якутия" 13:36
На поддержку занятости банками под 0% выдано 27 млрд рублей 13:34
В Белгородской области умер девятый пациент с COVID-19 13:27
Сенатор: Бизнес просит помогать не отраслям, а конкретным предприятиям 13:26
В Прикамье количество жертв коронавируса увеличилось до 24 человек 13:24
В Сети началась онлайн-трансляция с Эвереста 13:23
Беларусь выполнит свои обязательства по выплате госдолга 13:22
СМИ: Китай может ввести санкции против США 13:18
В столичном "Парке Яуза" проложат марафонский маршрут 13:13
Под Костромой сожгли ювелирный завод 13:10
55 тысяч евро за ГАЗ. Эстонцы установили пневмоподвеску на грузовик 13:08
Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток 13:07
Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов 13:01
РПЦ открыла 96 "горячих линий" для помощи нуждающимся 13:01
В омском онкодиспансере объявили карантин из-за COVID-19 12:57
Мэру Инты запретили звонить по телефону и выходить в интернет 12:51
На Ставрополье проверят жалобу врачей интерната c COVID-19 12:51
В Оренбуржье мэр города Гая госпитализирован с коронавирусом 12:50
Студенты техникума создали настольную игру об истории культурной Москвы 12:50
В Симферополе дорожников уличили в ущербе экологии на 77 млн рублей 12:47
В Вене семьи получат ваучеры на оплату ресторана 12:47
Референдум по объединению Поморья и НАО проведут в сентябре 12:47
Депутат Мосгордумы: Сейчас вся работа строится в онлайн-режиме 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 12:38
Рубрика: Экономика

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Текст: Елена Манукиян
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он пояснил, что с 1 мая за господдержкой обратился 351 тысяча заявителей, но только 257 тысяч смогли ее оформить. Чаще всего причиной отказа становится ошибка в заявлении. Егоров посоветовал заполнять его в личном кабинете налогоплательщика.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Бизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

"Очень многое зависит от того, как люди подают заявление. Если посредством личного кабинета, то ошибка практически исключена, потому что в нем всё предварительно заполнено. Компании или предпринимателю нужно только выбрать счет, на который должны поступить деньги", - сказал Егоров.

При заполнении заявления вручную он посоветовал обратиться за помощью на сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, пояснив, что полная информация о мерах поддержки бизнесу представлена на главной странице. Там же, по его словам, можно по введенному ИНН узнать, есть ли у компании право на субсидию.

Егоров напомнил, что финансовая помощь на выплату зарплат работникам полагается тем организациям, которые представлены в реестре наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, при условии, что у них отсутствует задолженность по налогам на 1 марта, они не находятся в состоянии ликвидации и банкротства, а их штатная численность в апреле и мае не падала более, чем на 10% по сравнению с мартом.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам

При этом руководитель ФНС подчеркнул, что в формулировке появилось изменение, которое актуально для малочисленных организаций.

"Правительство изменило правило предоставления субсидии, указав, что если численность падает не более, чем на 10% либо из компании увольняется 1 человек, то в этом случае субсидия все равно предоставляется", - отметил Егоров.

Он также напомнил, что заявления на субсидию теперь принимаются от налогоплательщиков, занятых в торговле непродовольственными товарами (код 47.19).,а индивидуальные предприниматели могут получить деньги, в том числе - на счет физического лица, а не только открытый для ИП.

Экономика Бизнес Экономика Работа Зарплата Правительство Минфин ФНС Распространение коронавируса COVID-19 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Сенатор поддержала рекомендацию отменить общие перемены в школах
СК возбудил дела из-за фото нацистов в рамках проекта "Бессмертный полк"
Выплаты на детей вызвали волну регистраций фейковых сайтов госуслуг
Врачи выявили новое осложнение у больных COVID-19
Умерла актриса из "...А зори здесь тихие" Алла Мещерякова
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду