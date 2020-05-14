Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Он пояснил, что с 1 мая за господдержкой обратился 351 тысяча заявителей, но только 257 тысяч смогли ее оформить. Чаще всего причиной отказа становится ошибка в заявлении. Егоров посоветовал заполнять его в личном кабинете налогоплательщика.

"Очень многое зависит от того, как люди подают заявление. Если посредством личного кабинета, то ошибка практически исключена, потому что в нем всё предварительно заполнено. Компании или предпринимателю нужно только выбрать счет, на который должны поступить деньги", - сказал Егоров.

При заполнении заявления вручную он посоветовал обратиться за помощью на сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, пояснив, что полная информация о мерах поддержки бизнесу представлена на главной странице. Там же, по его словам, можно по введенному ИНН узнать, есть ли у компании право на субсидию.

Егоров напомнил, что финансовая помощь на выплату зарплат работникам полагается тем организациям, которые представлены в реестре наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, при условии, что у них отсутствует задолженность по налогам на 1 марта, они не находятся в состоянии ликвидации и банкротства, а их штатная численность в апреле и мае не падала более, чем на 10% по сравнению с мартом.

При этом руководитель ФНС подчеркнул, что в формулировке появилось изменение, которое актуально для малочисленных организаций.

"Правительство изменило правило предоставления субсидии, указав, что если численность падает не более, чем на 10% либо из компании увольняется 1 человек, то в этом случае субсидия все равно предоставляется", - отметил Егоров.

Он также напомнил, что заявления на субсидию теперь принимаются от налогоплательщиков, занятых в торговле непродовольственными товарами (код 47.19).,а индивидуальные предприниматели могут получить деньги, в том числе - на счет физического лица, а не только открытый для ИП.