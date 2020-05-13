Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.

Как сообщил в среду, 13 мая, руководитель ведомства Даниил Егоров на конференции с участием председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным, данные переданы в банковскую систему, поэтому сегодня-завтра бизнесу переведут деньги, а информация станет публичной.

По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку. Деньги выделяются бизнесу наиболее пострадавшему в период введения карантинных мер. Всего под субсидию попадают 38 видов экономической деятельности, в числе которых - ресторанный, гостиничный, туристический, автомобильный бизнес, авиаперевозки, кинотеатры, музеи, зоопарки, торговля непродовольственными товарами.

Руководитель ФНС подчеркнул, что заявления на субсидию теперь принимаются от налогоплательщиков, занятых в "прочей розничной торговле" (код ОКВЭД 47.19). Он пояснил, что речь идет о более чем 74 тысячах организациях и индивидуальных предпринимателях. На помощь от государства также могут рассчитывать еще 70 тысяч предпринимателей, которые опоздали со сдачей отчетности и к 1 марта не вошли в реестр МСП, но сделали это до 1 апреля.

Как ранее писала "РГ" одно из условий для получения субсидии - сохранение занятости, которая не должна отличаться более чем на 10% от той, которая была в марте. Однако субсидию смогут получить те представители бизнеса, у которых формально сокращение штата превысило 10%, заявил Егоров.

"Если мы возьмем компанию со штатом девять человек, то даже если один увольняется, компания уже не может претендовать на помощь. Но сегодня вышло постановление, согласно которому в расчет добавляется один человек. Поэтому, в любом случае, такая компания и индивидуальный предприниматель будут иметь право на получение помощи", - пояснил он.

Число работников ФНС проверит по данным Пенсионного фонда. При начислении субсидии ИП вместе с сотрудниками посчитают предпринимателя.