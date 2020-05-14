СК возбудил дела из-за фото нацистов в рамках проекта "Бессмертный полк"

Главным следственным управлением СК РФ "выявлены факты размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией". Об этом корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, уточнила Петренко.

Вот что пока смогло выяснить следствие.

10 мая 2020 года неизвестные граждане "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге", разместили в открытом доступе в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. Сама публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М.

Это был не единственный факт. До этого, еще 3 мая кто-то разместил на сайте "Банк памяти" анкету с фотографией Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.

По этим фактам и были возбуждены уголовные дела по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ. Статья говорит о реабилитации нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. В СК пообещали найти причастных и дать фактам правовую оценку. Следствие еще пообещало проверить другие попытки размещения "недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции".