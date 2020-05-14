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14.05.2020 20:25
Рубрика: В мире

Капли для колоска

Украине грозит дефицит воды
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), преимущественно занятый борьбой с мифическим "агрессором", впервые озаботился действительно важной проблемой - дефицитом пресной воды на Украине, который связан с изменением климата. Об этом шла речь на заседании профильной рабочей группы, сообщила пресс-служба СНБО.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Информацию о состоянии водоснабжения доложило Государственное агентство водных ресурсов Украины. Специалисты констатировали, что последние пять лет были очень маловодными и существует вероятность возникновения дефицита воды "в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку". В качестве первой реакции на потенциальную угрозу СНБО предлагает провести полную инвентаризацию всех подземных источников и артезианских скважин страны в целях подключениях их к системам водоснабжения.

Фото: iStock
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Хотя проблему СНБО считает потенциальной, в аграрных областях юга страны о ней говорят как об уже происходящем бедствии. "Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полумиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более половины всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года", - написал в своем Facebook губернатор области Максим Куцый.

По словам Куцего, будущий урожай зерновых в этом году может по области оказаться в три раза меньше предыдущего - всего 1,2 миллиона тонн против 3,7 миллиона в 2019 году. Всего же Украина в этом году рискует потерять примерно треть урожая - до 15 миллионов тонн.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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В качестве поддержки губернатор просит от правительства не помощи в переходе на капельное орошение, а дополнительного финансирования и банковских льгот для недопущения банкротства агропредприятий.

Украинские ученые утверждают, что засухи на Украине станут ежегодным явлением, и советуют фермерам либо обзаводиться системами капельного орошения, что дорого и связано с массой бюрократических препон, либо переходить на выращивание засухоустойчивых сортов зерновых или вовсе экзотических, свойственных африканскому климату растений.

В мире экс-СССР Украина Климат на Земле

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