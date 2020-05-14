В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства

Новости

Перспективную вакцину от коронавируса начали тестировать на людях 21:37
Объем средств ФНБ сократился в апреле на 450 млрд рублей 21:24
Обнаружены минералы, существование которых в природе казалось невозможным 20:55
Количество граждан с COVID-19 в Вооруженных силах стало меньше 20:50
Шойгу предложил Франции принять участие в Армейских международных играх 20:30
В Италии легализуют полмиллиона сезонных рабочих и сиделок 20:20
Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок 20:20
GTA V можно получить бесплатно 20:19
Семин отказался стать почетным главным тренером "Локомотива" 20:08
В Турции снова обвинили патриарха Варфоломея в поддержке госпереворота 20:06
В Петербурге подтвердили смерть шестерых пациентов от коронавируса 19:59
В Новосибирском зоопарке родились шесть красных волчат из Маугли 19:55
Вологжанина приговорили к году лишения свободы за хищение пирожков 19:49
Вдовиченков снялся в детективе про дело убитых подростков 19:45
СК проверяет уральский завод после пожаров с ИВЛ в Москве и Петербурге 19:41
В Самарской области коронавирус выявили у министра ЖКХ 19:35
В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости 19:32
Инфекционист назвала новые первые симптомы COVID-19 19:19
Индекс потребительских цен за неделю в России не изменился 19:05
В Карелии при пожаре в деревянном доме погибли три человека 18:51
Новая версия Bentley Continental GT добралась до России 18:45
Ярославцам рассказали о штрафах за нарушение масочного режима 18:32
Лавров и Макей обсудили план преодоления последствий коронавируса 18:30
Медведев рассказал, какую сумму собрала "ЕР" на борьбу с коронавирусом 18:21
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
14.05.2020 19:46
Рубрика: Экономика

В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства

Текст: Елена Манукиян
На новые выплаты от государства претендуют 24,17 млн детей, заявили в Росстате. В ведомстве посчитали, что 39,73% или 9,6 млн - это дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Как пояснила заведующая кафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА, кандидат экономических наук Екатерина Дарда, можно предположить, что значительную часть из этих средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн. По ее словам, сложно назвать точное количество всех семей, поскольку пособия будут выдаваться в заявительном порядке.

"Данные о составе семей, распределении в семьях детей по возрасту, очередности рождений, их количеству, возрасту матери, уровню жизни семьи не могут быть получены экспресс-методом. Это обусловлено тем, что не все семьи представляют актуальную информацию о себе в соответствующие органы, когда меняется их состав или место жительства", - сказала она.

Фото: Алексей Бурло
Выплаты на детей вызвали волну регистраций фейковых сайтов госуслуг

Однако Дарда подчеркнула, что все семьи, которые подадут заявку, несомненно, получат адресную помощь.

Ранее "РГ" писала, что семьи с детьми могут претендовать сразу на несколько новых выплат: это - единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, ежемесячная выплата с апреля по июнь в сумме 5 тыс. рублей на детей младше трех лет и ежемесячная выплата в размере 50% от регионального минимума малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, которая начнет выплачиваться с 1 июня, но будет назначена с 1 января 2020 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин предложил создать базу генетической информации
Собянин рассказал, когда в Москве начнется второй этап послаблений
Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок
В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства
Попова: Рост числа носителей COVID-19 в России удалось остановить
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду