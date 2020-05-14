В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства

На новые выплаты от государства претендуют 24,17 млн детей, заявили в Росстате. В ведомстве посчитали, что 39,73% или 9,6 млн - это дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Как пояснила заведующая кафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА, кандидат экономических наук Екатерина Дарда, можно предположить, что значительную часть из этих средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн. По ее словам, сложно назвать точное количество всех семей, поскольку пособия будут выдаваться в заявительном порядке.

"Данные о составе семей, распределении в семьях детей по возрасту, очередности рождений, их количеству, возрасту матери, уровню жизни семьи не могут быть получены экспресс-методом. Это обусловлено тем, что не все семьи представляют актуальную информацию о себе в соответствующие органы, когда меняется их состав или место жительства", - сказала она.

Однако Дарда подчеркнула, что все семьи, которые подадут заявку, несомненно, получат адресную помощь.

Ранее "РГ" писала, что семьи с детьми могут претендовать сразу на несколько новых выплат: это - единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, ежемесячная выплата с апреля по июнь в сумме 5 тыс. рублей на детей младше трех лет и ежемесячная выплата в размере 50% от регионального минимума малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, которая начнет выплачиваться с 1 июня, но будет назначена с 1 января 2020 года.