В Сети началась онлайн-трансляция с Эвереста

С высоты 6 500 метров на северном склоне Эвереста государственное информационное агентство Xinhua ведет онлайн-трансляцию с панорамой 360 градусов.

Камера установлена в одном из лагерей, на пути к вершине. В апреле Китай объявил, что развернул на северном склоне самой высокой вершины мира сеть 5G, благодаря которой вся относящаяся к Тибетскому автономному округу сторона Эвереста покрыта скоростной современной связью.

Несколько дней назад в лагере, который видно на круговой панораме, прибыли 30 китайских исследователей, чтобы провести точное измерение высоты Эвереста. Официально считается, что верхняя точка горы находится на 8 848 метров, эти данные обнародовала геодезическая служба Индии в 1950-х годах. Однако, по китайским измерениям, высота составляет 8 844 метра, а США исходят из своих измерений, показавших 8 846 метров. Плюс есть предположение, что в результате землетрясения в Непале в 2015 году высота Эвереста могла измениться на три сантиметра.