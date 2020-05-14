Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное обсуждение предполагаемого вторжения наемников с целью смены власти в стране. Об этом говорится в письме постпреда Боливарианской республики Самуэля Монкады на имя председателя СБ ООН.

Монкада настаивает на признании произошедшего актом агрессии со стороны США и Колумбии, цель которого - подрыв безопасности в регионе. Предлагается также выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы, пишет ТАСС.

Напомним, третьего мая спецназ Венесуэлы предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще об одиннадцати задержанных.

Мадуро сообщил, что в нападении принимали участие и двое американцев, сотрудников личной охраны президента США. Один из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы, чтобы затем увезти его в Соединенные Штаты. Однако президент США Дональд Трамп отрицает связь правительства его страны с попыткой вооруженного вторжения в Боливарианскую республику.