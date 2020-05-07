Задержанный в Венесуэле американец рассказал о планах наемников

Один из двух граждан США, задержанных в Венесуэле за участие в операции наемников, рассказал о планах диверсантов. Видеозапись допроса сотрудника частной охранной компании Silvercopp Люка Денмана опубликована в Twitter президента Николаса Мадуро.

Денманн сообщил, что наемники должны были попасть в Каракас и взять под своей контроль аэропорт. "Инструкции включали захват аэропорта для обеспечения безопасной посадки в самолет президента Венесуэлы", - цитирует задержанного РИА Новости. Мадуро должны были вывезти в США.

Напомним, третьего мая спецназ Венесуэлы предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.

Мадуро сообщил, что среди участников нападения двое американцев, сотрудников личной охраны президента США. Однако Дональд Трамп заявил о том, что правительство Соединенных Штатов никак не связано с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу.

МИД России осудил попытку группы наемников осуществить госпереворот в Каракасе, и выразил сомнение, что Вашингтон непричастен к этой истории.