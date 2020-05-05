Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что правительство Соединенных Штатов никак не связано с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу. Реакция главы Белого дома последовала после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди задержанных оказались два гражданина США: сотрудники личной охраны Дональда Трампа.

"Я только что получил информацию. Наше правительство не имеет к этому никакого отношения", - заявил Дональд Трамп журналистам, добавив, что обещает "все выяснить".

Напомним, что 3 мая силы специальных операций Венесуэлы предотвратили вторжение вооруженной группы, направлявшейся со стороны Колумбии. Для передвижения группа использовала быстроходные катера, но благодаря действиям венесуэльских силовиков не смогла продвинуться далеко. В результате завязавшегося боя было убито восемь наемников, 10 были задержаны. И среди них оказалось два гражданина США, с американскими паспортами и другими документами на имена Люка Денмана и Айрана Берри. Николас Мадуро заявил, что оба американца являются сотрудниками личной охраны Дональда Трампа и сейчас находятся на венесуэльской морской базе в штате Ла-Гуайра.