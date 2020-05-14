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14.05.2020 20:39
Рубрика: В мире

Пицца по протоколу

Вернутся ли в понедельник итальянцы в любимые рестораны?
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
В грядущий понедельник после двухмесячной паузы на Апеннинах откроют рестораны, пиццерии и бары. Правительство подбиралось к этому решению весьма осторожно и болезненно. Сначала 4 мая премьер Джузеппе Конте разрешил ресторанам и барам продавать еду и напитки на вынос, обязав их неукоснительно соблюдать все санитарные нормы. Тем не менее, по моим личным наблюдениям, на следующее утро "ставни" большинства питейных заведений так и остались закрытыми. Спустя дня три-четыре, очевидно, переварив эту информацию, стали потихоньку открываться бары. Но покупка кофе в одноразовых стаканчиках на американский манер take away жителям Апеннин явно претит. Очередей, несмотря на приветливое зазывание владельцев, возле баров не наблюдается, а все потому, что кофепитие в Италии - это прежде всего социальный ритуал, во время которого нужно непременно сесть за столик или на худой конец удобно "припарковаться" возле барной стойки, чтобы спокойно обсудить последние локальные и мировые новости. Но итальянцам, как известно, креативности не занимать, мои соседи, к примеру, нашли оригинальный выход из этой ситуации - теперь им доставляют кофе прямо во внутренний дворик, где, восседая на своих насиженных скамейках, соблюдая социальную дистанцию, они наслаждаются ароматным напитком в хорошей компании.

Сложнее всего пришлось в эти дни владельцам ресторанов и пиццерий. Схему продажи на вынос многие из них сразу же отмели ввиду нерентабельности. Оно и понятно: ради каких-то трех-четырех заказов в день нет смысла "запускать мотор", приглашать повара и кучу обслуживающего персонала. "Более 50 тысяч структур не смогут возобновить деятельность из-за отсутствия ликвидности, а все потому, что они так и не дождались обещанной помощи от государства. Нас, прямо скажем, предали. И теперь мы рискуем потерять "душу" Италии, коей всегда являлись рестораны", - поделился с "РГ" вице-президент ассоциации итальянских рестораторов Fipe Альдо Курсаро.

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Власти в итоге пошли на попятную, но озадачили владельцев ресторанов еще больше введением новых санитарных протоколов. Наряду с запретом на использование традиционного бумажного меню в твердой обложке, которое передают из рук в руки, отказом от буфета питейные заведения обяжут гарантировать расстояние между столиками в 4 метра. Последний пункт владельцы ресторанов намерены оспорить, так как его реализация приведет к колоссальным потерям - из-за подобного дистанцирования количество мест в заведениях сократится на 60 процентов и станет, по сути, "смертным приговором" для многих из них.

8 из 10 итальянцев заявили о готовности вернуться в бары и рестораны, если им гарантируют безопасность

Согласно опросу консалтинговой компании TradeLab, которая пообщалась с 800 итальянцами в возрасте от 18 до 65 лет, 8 из 10 жителей Апеннин заявили о готовности вернуться в бары и рестораны, но только когда им будет гарантирована полная безопасность. Между тем 6 из 10 из них пойдут в ресторан с друзьями и самыми близкими людьми, выбирая ранее известные места, управляемые людьми, которым они всецело доверяют.

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