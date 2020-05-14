Вернутся ли в понедельник итальянцы в любимые рестораны?

Сложнее всего пришлось в эти дни владельцам ресторанов и пиццерий. Схему продажи на вынос многие из них сразу же отмели ввиду нерентабельности. Оно и понятно: ради каких-то трех-четырех заказов в день нет смысла "запускать мотор", приглашать повара и кучу обслуживающего персонала. "Более 50 тысяч структур не смогут возобновить деятельность из-за отсутствия ликвидности, а все потому, что они так и не дождались обещанной помощи от государства. Нас, прямо скажем, предали. И теперь мы рискуем потерять "душу" Италии, коей всегда являлись рестораны", - поделился с "РГ" вице-президент ассоциации итальянских рестораторов Fipe Альдо Курсаро.
Власти в итоге пошли на попятную, но озадачили владельцев ресторанов еще больше введением новых санитарных протоколов. Наряду с запретом на использование традиционного бумажного меню в твердой обложке, которое передают из рук в руки, отказом от буфета питейные заведения обяжут гарантировать расстояние между столиками в 4 метра. Последний пункт владельцы ресторанов намерены оспорить, так как его реализация приведет к колоссальным потерям - из-за подобного дистанцирования количество мест в заведениях сократится на 60 процентов и станет, по сути, "смертным приговором" для многих из них.
Согласно опросу консалтинговой компании TradeLab, которая пообщалась с 800 итальянцами в возрасте от 18 до 65 лет, 8 из 10 жителей Апеннин заявили о готовности вернуться в бары и рестораны, но только когда им будет гарантирована полная безопасность. Между тем 6 из 10 из них пойдут в ресторан с друзьями и самыми близкими людьми, выбирая ранее известные места, управляемые людьми, которым они всецело доверяют.