По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ, во втором квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20 процентов, а за год - на 12. Господдержка смягчит падение лишь на 2,2 процентных пункта. Прогноз сделан на основе сообщений, поступающих из компаний. В большинстве из них 25 процентов работников потеряют зарплату или станут получать ее в неполном размере.

Прогнозы экономистов подтверждаются опросами об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях граждан. Согласно исследованию, проведенному 16-24 апреля фондом "Общественное мнение" (ФОМ) для Центробанка, рост потребительских цен ускорился в этом месяце до 3,1 процента (в марте было 2,5). А об ухудшении материального положения сообщили 42 процента респондентов (в конце марта - 36). Основных причин две: выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу.

По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ, во втором квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20 процентов

О том же говорят и данные Сбербанка: за неделю 20-26 апреля расходы сократились на 2,3 процента. В конце марта и в апреле поддерживать траты гражданам позволяли сбережения. Теперь же почти каждый четвертый опрошенный заявил, что начал тратить сбережения на покрытие расходов, а 5 процентов респондентов вообще лишились сбережений. Отмечается также, что 15 процентов россиян за последние две недели брали в долг, 5 процентов обращались за кредитом и 1 процент - за микрокредитом. Три четверти кредитов тратились на текущие расходы, при том, что почти у каждого второго уже есть невыплаченные кредиты.

Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен, а 9 процентов - необходимость больше тратить из-за постоянного нахождения дома. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах. Этот способ снизить расходы стали практиковать в апреле чуть более трети опрошенных, что на 11 процентов больше, чем в марте.

Падение доходов вызывается и безработицей. По данным ФОМ, доля работающих по найму сократилась с 27 процентов до 24, а доля считающих себя безработными выросла с 4 до 6 процентов. Те же, кто сохранил работу, все чаще говорят о снижении зарплат и все реже - об уходе в отпуск. Ожидать материальной помощи от работодателей, которые несут убытки, сейчас не приходится. По мнению директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, даже угроза административной и уголовной ответственности не заставит владельцев небольших компаний оплачивать простой. Он считает, что работодатели не будут продлевать срочные контракты и настойчиво порекомендуют работникам брать отпуска без содержания. "Сейчас в экономике происходит не стихийный, как при предыдущих кризисах, а рукотворный спад спроса, вызванный мерами по противодействию коронавирусу, - отмечает эксперт. - Сложнее всего будет выжить малым и средним предприятиям в секторе услуг, ориентированным на спрос населения. При таком драматическом сокращении спроса государству будет тяжелее организовать меры поддержки, и они могут просто закрыться". Как показало исследование Центра стратегических разработок, в попытках защититься от последствий коронавируса и обвала рубля каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты. Многие работодатели вынуждены увольнять сотрудников, так как становится нечем платить зарплату. Но Трудовой кодекс защищает только работника, освобождая его от материальной ответственности ввиду обстоятельств непреодолимой силы. На работодателя эта норма не распространяется, и в случае наступления таких обстоятельств он свою долю ответственности все равно несет. Михаил Мишустин уже предостерег работодателей от соблазна бороться с последствиями пандемии путем сокращения персонала. "Можно и нужно, - сказал он, - использовать все формы гибкой занятости людей". Например, сокращенный рабочий день или удаленную работу, "которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков". Тех же, кто пойдет на радикальное сокращение персонала, заметил премьер, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Кризис, вызванный эпидемией, изменил представления большинства россиян о "нормальном" достатке

По официальной статистике, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю занимает зарплата (58,1 процента в 2019 году). Следом идут социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1 процента, на доходы от собственности - 4,4. Спад экономической активности отразится на всех источниках доходов.

По данным опроса, проведенного порталом SuperJob, большинство россиян (60 процентов) считают меры поддержки, оказываемой государством населению в связи с пандемией, недостаточными. О том, что они достаточны, говорят 15 процентов опрошенных, что избыточны - 10 процентов. И еще 15 процентов затрудняются с ответом.

Еще недавно, в декабре 2019 года, российские граждане называли справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считала, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных была согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагал достаточным 21-30 тыс. Кризис, вызванный эпидемией, изменил представления большинства о "нормальном" достатке. И даже быстрее, чем ожидалось.