Всем российским заключенным разрешили иметь при себе необходимые медицинские документы. Речь о медицинских книжках, историях болезни, результатах анализов и различных врачебных выписках.

Изменение внесено в приказ Министерства юстиции N 295, регламентирующий Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В этом документе есть приложение, в котором подробно описано все, что заключенным запрещено иметь при себе во время отсидки. К примеру, опасные бритвы, топоры, фотоаппараты, духи, алкоголь и наркотики. Отдельный пункт этого приложения запрещает заключенным иметь при себе "любые документы".

Ранее оговаривалось, что запрет не распространяется только на документы, удостоверяющие личность, а также на копии приговоров, судебную переписку и квитанции на сданные на хранение тюремной администрации деньги и ценности. Про медкнижки речи не шло. Эта бюрократическая проволочка мешала в итоге оказывать квалифицированную медицинскую помощь заключенным. В особенности что касается экстренной врачебной помощи. Приходилось ждать, пока документы передадут родственники.

Отныне любой осужденный, находясь в колонии или следственном изоляторе, вправе иметь медицинские документы при себе. И отобрать их у него никто не сможет. А в период пандемии коронавируса, который провоцирует у заразившихся осложнения хронических заболеваний, такая мера жизненно необходима. Тем более что число заразившихся коронавирусом заключенных за последние две недели выросло.

В пресс-бюро ФСИН вчера сообщили, что количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников службы в настоящее время составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зафиксировано 145 случаев заражения.

В то же время 208 сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ и 29 заключенных уже излечились от коронавирусной инфекции. Отмечается, что медработники ФСИН увеличили количество покамерных обходов и осмотров заключенных. При первых появлениях признаков респираторного заболевания у заключенных обязательно берут анализ на коронавирус.