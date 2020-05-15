Распоряжение губернатора Амурской области от 15 мая 2020 года № 102-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 08.05.2020 № 96-р) изменение, дополнив пунктом 22 следующего содержания:

"22. Ввести с 18.05.2020 по 31.05.2020 включительно в отношении территории городского округа Амурской области город Шимановск (далее - г. Шимановск) следующий комплекс ограничительных мероприятий:

1) въезд (выезд) на территорию г. Шимановск осуществляется по автомобильным дорогам через КПП с соблюдением санитарных мер (прохождение термометрии, проезд автомобиля через пост дезинфекции) в следующем порядке:

а) транспортных средств Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных федеральных государственных органов и их территориальных органов, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области", органов государственной власти Амурской области, государственной противопожарной службы Амурской области, органов местного самоуправления г. Шимановск, государственных учреждений здравоохранения, ФГУП "Почта России", предприятий, обеспечивающих энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение (на территории г. Шимановск), операторов связи, инкассаторских служб, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки твердых и жидких бытовых отходов, горюче-смазочных материалов, без предъявления пропуска в случае въезда (выезда) на специальном транспорте с предъявлением путевых листов (при перевозках пассажиров, грузов) и (или) служебных удостоверений;

б) без пропуска с предъявлением товарно-транспортных накладных в целях перевозок продуктов питания, осуществляемых на транспортных средствах, имеющих государственную регистрацию на территории Амурской области;

в) на основании пропуска для целей:

въезда (выезда) транспортных средств, осуществляющих работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

ввоза (вывоза) грузов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением перевозок продуктов питания, осуществляемых на транспортных средствах, имеющих государственную регистрацию на территории Амурской области);

осуществления трудовой деятельности и в исключительных и неотложных случаях, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта.

Выданные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта пропуска должны сохраняться на весь период въезда (выезда) и предъявляться по первому требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящего распоряжения;

2) к исключительным и неотложным случаям для въезда (выезда) на территорию г. Шимановск в соответствии с абзацем четвертым подпункта "в" подпункта 1 настоящего пункта относятся:

а) смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;

б) необходимость постоянного ухода за членами семьи, иными родственниками;

в) необходимость обращения за медицинской помощью на территориях иных населенных пунктов (в том числе для сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством);

г) иные случаи (в случае их установления в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта);

3) администрации г. Шимановск:

а) осуществлять материально-техническое обеспечение КПП в целях организации круглосуточной работы;

б) во взаимодействии с министерством цифрового развития и связи Амурской области организовать выдачу пропусков для целей, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

в) при необходимости установить перечень иных исключительных и неотложных случаев для въезда (выезда) на территорию г. Шимановск в соответствии с подпунктом "г" подпункта 2 настоящего пункта, а также определить порядок выдачи пропусков, не противоречащий положениям настоящего пункта;

4) лицам, находящимся на территории г. Шимановск:

а) осуществлять прогулки на улице не более 2 человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение следующих мест массового пребывания людей:

площади имени Ленина в границах улиц от Красноармейской и до Комсомольской включительно и от Крупской до Орджоникидзе включительно;

площади Победы (ул. Орджоникидзе);

площади кинотеатра Спутник по адресу: ул. Орджоникидзе, 15;

территории детской площадки "Сказочный городок" (Микрорайон 1, 16а);

парка отдыха (ул. Орджоникидзе, 12);

б) осуществлять занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

5) в торговых залах объектов торговли одновременно могут находиться посетители, предельное количество которых не должно превышать 1 посетитель на 4 кв. м площади торгового зала;

6) министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области (Зеленин А.А.) обеспечить выполнение ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, при осуществлении межмуниципальных автобусных перевозок и железнодорожных перевозок;

7) управлению государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области (Ковтун Е.А.) организовать на территории г. Шимановск взаимодействие с МО МВД России "Шимановский", ОГИБДД МО МВД России "Шимановский", Управлением Росгвардии по Амурской области, министерством здравоохранения Амурской области, управлением ветеринарии Амурской области, администрацией г. Шимановск по вопросам организации круглосуточной работы КПП (обеспечение термометрии, постов дезинфекции) и реализации иных предусмотренных ограничительных мероприятий;

8) рекомендовать Управлению МВД по Амурской области (Носков К.А.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.) определить состав сил и средств для организации круглосуточного дежурства на КПП, обеспечивающих въезд (выезд) на территорию г. Шимановск;

9) рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам до станции и от станции Шимановская г. Шимановск Забайкальской железной дороги;

б) обеспечить информирование граждан на станции Шимановская г. Шимановск Забайкальской железной дороги и пассажиров соответствующих поездов о введенном на территории г. Шимановск комплексе ограничительных мероприятий.".

В.А.Орлов







