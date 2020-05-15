Часть программы Зальцбургского фестиваля может состояться

В этом году знаменитый Зальцбургский фестиваль отмечает свое 100-летие. Его юбилейная афиша включала в себя более двухсот спектаклей и концертов, симпозиумы, уличные празднества и другие художественные проекты.

Среди заявленных участников - Риккардо Мути, Даниэль Баренбойм, Кристиан Тилеманн, Теодор Курентзис, Инго Метцмахер, певцы Чечилия Бартоли, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Асмик Григорян, Анна Нетребко, выступления Венского и Берлинского филармонических оркестров, пианисты Григорий Соколов, Игорь Левит, Даниил Трифонов, Маурицио Поллини и другие.

Это факт, что, несмотря на ситуацию с пандемией и отмену практически всех летних европейских фестивалей, включая Байройтский, Зальцбургский фестиваль не сдавался и до сих пор не принимал никаких радикальных решений. Информацию о том, состоится или будет перенесена на другой строк юбилейная программа, должны были объявить 30 мая. Но после сегодняшнего решения австрийского правительства о регламентах культурной жизни в стране в период выхода из пандемии фестиваль выразил оптимистичную надежду, что его юбилейная программа с коррективами может состояться в августе. Президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, художественный руководитель Маркус Хинтерхойзер и исполнительный директор Лукас Крепаз прокомментировали выступления вице-канцлера Вернера Коглера и министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, которые объявили о значительном ослаблении ограничительных мер в проведении культурных мероприятий на территории Австрии с начала июня. Согласно правительственным решениям, уже в августе будет возможно проведение событий с аудиторией до 1000 человек, если организаторам удастся представить адекватную концепцию безопасности.

Зальцбургский фестиваль мгновенно отреагировал на эти решения, выразив радость и оптимистичную надежду на то, что часть его программы может состояться, и музыканты, художники, артисты смогут встретиться со зрителями "вживую", а не в мертвом пространстве онлайн.

В первоначальной афише фестиваля были заявлены постановки "Бориса Годунова" Мусоргского с участием Ильдара Абдразакова (дирижер Туган Сохиев), "Электры" Рихарда Штрауса (постановщики Кшиштоф Варликовскмй и Франц Вельзер-Мёст), "Дон Жуана" Моцарта (Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис), "Тоски" Пуччини с участием Анны Нетребко и другие. О том, что из прежней афиши окажется возможным осуществить, фестиваль объявит после уточнения условий, на которых будут разрешены сценические репетиции и выступления оркестров и хоров.

Очевидно, что новые санитарные правила не позволят провести фестиваль согласно первоначальному плану, имея ввиду и его программу и его сроки (с 18 июля по 30 августа). Альтернативные предложения будут рассмотрены наблюдательным советом.

Зальцбургский фестиваль планирует опубликовать новую программу юбилейного сезона в начале июня, а его дирекция подчеркивает, что фестиваль оптимистично настроен на то, что, несмотря на коронавирус, он сможет послать сигнал о силе искусства всему миру в эти трудные времена.