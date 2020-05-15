Генри Резник призвал не преувеличивать мнение об обвинительном уклоне в судах

Генри Резник обратил внимание, что на практике бытует мнение о преобладающем обвинительном уклоне судов, нарушении прав на защиту. Мэтр призвал молодых адвокатов не впадать в преувеличение и не исходить из негативных установок.

"Суд заинтересован в том, чтобы решения, которые он принимает, устояли, поэтому изначальная установка должна быть на сотрудничество с судом, - сказал вице-президент ФПА. - И только потом, в процессе, адвокат должен понять, заинтересован ли суд в вынесении законного и обоснованного решения, которое устоит в вышестоящих инстанциях".

Как подчеркнул Генри Резник, молодому адвокату важно постоянно совершенствоваться, учиться, нарабатывать практику, чтобы, когда на его пути встретится сложное, интересное и перспективное дело, быть к нему готовым. "Очень важно оказаться состоятельным в деле, которое во многом может определить дальнейший профессиональный путь. Адвокат растет с делами, на успехах, которых достигает", - заявил мэтр адвокатуры.

В отличие от представителей иных юридических профессий, следователей, прокуроров, сотрудников налоговых и таможенных органов и т.д., являющихся работниками по найму, у адвокатов отсутствуют гарантии, обеспечивающие заработок и социальную поддержку. "Наша профессия, - сказал Генри Резник, - должна обеспечивать достойную оплату труда, достойное существование. Если мне задают вопрос, что самое важное и сложное в нашей профессии, я отвечаю, не колеблясь: отношения с доверителями, которые к нам обращаются за помощью".

Адвокат должен быть не только хорошим юристом и знатоком права, но и психологом. Обсуждая с доверителем аспекты соглашения об оказании юридической помощи, следует быть предельно честным, четко представлять ситуацию и ее возможное развитие, реалистично оценивая шансы на благополучный исход дела. Успех адвоката, добавил Генри Резник, зависит не только от профессиональных познаний: важны также личностные качества, такие как коммуникабельность и харизма.