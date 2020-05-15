Главу Минкульта Австрии отправили в отставку после выхода страны из карантина

В результате острой дискуссии в австрийском обществе правительство страны, одной из первых в Европе выходящей из карантина, объявило в пятницу 15 мая долгожданный план оживления театрально-концертной жизни.

Ценой этого шага, однако, стала отставка руководителя министерства культуры, которую критиковали за нерешительность в выработке этого плана и недостаточные меры поддержки деятелей искусства, оказавшегося в глубоком кризисе после введения ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее было объявлено об открытии музеев, которые начинают распахивать свои двери с 15 мая, с соблюдением ряда мер предосторожности. Но знаменитые на весь мир музыкальные и театральные коллективы Австрии оставались в неведении относительно того, когда и как можно будет возобновить репетиции, концерты, спектакли и летние фестивали. Это относилось как к знаменитым на весь мир оперным театрам и симфоническим оркестрам, так и к многочисленным самодеятельным коллективам.

Как сообщили на пресс-конференции в пятницу вице-канцлер Вернер Коглер и министр здравоохранения Рудольф Аншобер, при соблюдении дистанции между людьми в 1 метр, с 29 мая будут разрешены мероприятия как в помещении, так и на свежем воздухе, численностью до 100 человек, а с 1 июля - численностью до 250 человек. На этом этапе откроются и кинотеатры - при том, что зрители не смогут сидеть в зале на соседних сидениях. То есть первый этап открытия затронет относительно большие залы, которые будут заполняться лишь частично - с пустыми местами между зрителями.

С 1 августа будут разрешены мероприятия до 500 человек, а при соблюдении специально выработанного совместно с организаторами и представителями деятелей культуры плана, - и до 1000 человек. Для каждого мероприятия будет назначаться специальный ответственный за соблюдение противоэпидемических правил, а подробный указ, регулирующий эти правила, правительство обещает опубликовать 25 мая. Этот же указ будет определять и порядок проведения репетиций, что особенно важно для художественных коллективов - театров, оркестров, хоров.

С 1 сентября культурные институции могут планировать свои программы в обычном режиме, сказали министры, а меры финансовой поддержки для театров и концертных организаций будут объявлены в ближайшее время. Устроители же летних фестивалей должны будут самостоятельно определять, подпадают ли их планы под сохраняющиеся ограничения. Это относится, в частности, и к всемирно известному Зальцбургскому фестивалю, который празднует в этом году свое столетие и должен был открыться в середине июля. Его организаторы, в отличие от многих других не объявившие пока об отмене, обещали сообщить об изменениях своих планов до 30 мая.

План выхода из кризиса должна была озвучить в пятницу госсекретарь по культуре Ульрике Луначек. Но за два с половиной часа до запланированной пресс-конференции правительства она собрала прессу отдельно, чтобы объявить о своей отставке. Невзирая на многочисленные встречи с представителями культурной отрасли и правительства, пояснила она, ей не удалось добиться позитивных результатов перед лицом массированной критики в ее адрес, нараставшей в последние дни. "У меня не оставалось никаких шансов", - сказала Ульрике Луначек, не скрывая свое расстройство.

Дискуссия вокруг плана выхода музыкально-театральной жизни Австрии из корона-кризиса вскрыла глубокое противоречие: оказалось, что в стране, которая гордится своей культурой, деятели искусств оказались наименее защищенными в условиях кризиса, а их меры влияния на правительственные решения были несравненно меньше, чем ожидалось. Уже было объявлено об открытии ресторанов и общественных бань, а все еще оставалось неясно, когда и какие культурные мероприятия можно возобновлять, когда и как начинать репетировать. Имевшиеся инструкции были недостаточны и непоследовательны. Так, большой резонанс вызвало "разрешение" духовым оркестрам репетировать по 10 человек в масках (!). К слову, в австрийские народные духовые оркестры входит в общей сложности до 150 тысяч человек. То же самое относилось и к многочисленным хорам.

"Политики не имеют ни малейшего представления о том, как происходит репетиционный процесс, сколько времени он занимает, как составляются программы", - писал в своем блоге организатор фестиваля "Молодежная Шубертиада" Курт Дойч. Он характеризовал Луначек как "абсолютно не пользующуюся доверием" и утверждал, что без давления общественности ничего не произойдет. "Мы все должны усилить давление, чтобы все до последнего политики признали необходимость и достоинство искусства и культуры", - написал он.

А директор влиятельного венского "Театра в Йозефштадте" Герберт Фёттингер обратился в четверг уже напрямую к федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу. "Вы, господин канцлер, должны встать на сторону культурной нации. Ясно и четко. Если после этой пандемии культурная нация перестанет существовать, вы будете ответственным", - сказал он на представлении нового сезона.

Между тем, вице-канцлер Коглер объявил в пятницу, что новый руководитель министерства культуры будет назначен на следующей неделе. Это будет также женщина и также, как и Ульрике Луначек, представительница партии "Зеленых", добавил он.