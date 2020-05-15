Указ губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 мая № 146-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Установить для Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального образования Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности территорий указанных муниципальных образований Иркутской области особенности ограничительных мероприятий в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

4. Установить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).

5. Приостановить (ограничить) на период с 14 мая 2020 года по 31 мая 2020 года деятельность организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

6. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года режим самоизоляции граждан в соответствии с Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

7. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (прилагаются).

8. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на период функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

9. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

10. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить соблюдение правил по режиму труда в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

И. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим указом, в том числе через телефон по номеру телефона "горячей линии" 8(3952)39-9999, развернутой на базе Государственного автономного учреждения "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - телефон "горячей линии");

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

12. Главам муниципальных образований направлять в министерство труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) актуальную информацию о подведомственных учреждениях, продолжающих свою деятельность до 31 мая 2020 года.

13. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Аланович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция);

2) запрет выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами Иркутской области.

Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.

14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям частных образовательных организаций:

1) обеспечить работу "дежурных" групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

2) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

16. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных пунктов АО "Международный аэропорт Иркутск", ПАО "АэроБратск", санитарно-экспертного пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО "РЖД":

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей с активным выявлением и изоляцией лиц с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в том числе проведение дистанционной термометрии;

2) организовать взаимодействие с КПП "Байкал" ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной инфекции.

18. Рекомендовать Восточно-Сибирскому Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Мезенцева Т.Н.):

выдавать лицам, прибывающим железнодорожным транспортом из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, других неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке регионов, в соответствии с законодательством постановления о самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

передавать копию постановления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.).

передавать информацию о выданных постановлениях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в территориальное подразделение МВД России по месту самоизоляции гражданина для контроля самоизоляции;

принимать иные необходимые меры в соответствии с законодательством.

19. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государственной власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфекции, на базе телефона "горячей линии".

20. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", оперативному штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставлять информацию о проделанной работе по выявлению нарушений настоящего указа, проведенных профилактических мероприятиях оперативному штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru.

23. Управлению по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области (Шевцев Е.В.) во взаимодействии с министерством экономического развития Иркутской области (Васиченко Е.А.), ОГАУ "Информационно-технический центр Иркутской области" (Рыморенко И.А.), Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) в рамках полномочий обеспечить:

1) на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России "Рубеж" на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь", на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 "Байкал":

контроль за наличием цифровых пропусков у лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области), учет лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области);

информирование лиц, въезжающих на территорию Иркутской области, путем вручения памяток, оборудования специальных информационных стендов об установленных настоящим указом случаях передвижения по территории Иркутской области, обязанности оформлять цифровой пропуск для въезда на территорию Иркутской области, а также о мерах ответственности за нарушение требований настоящего указа;

информирование уполномоченных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, из которого въехал гражданин, о его прибытии в Иркутскую область;

информирование лиц, выезжающих из Иркутской области, о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в которые выезжают граждане, оказание содействия гражданам в оформлении цифровых пропусков в соответствии с нормативными правовыми актами указанных субъектов Российской Федерации;

круглосуточное дежурство сотрудников ГАУ "МФЦ ИО" в целях оказания государственной услуги "Регистрация пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации";

2) организацию на автомобильных дорогах федерального значения дополнительных постов в целях соблюдения настоящего указа.

24. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (Крепель Г.П.) в целях обеспечения выдачи цифровых пропусков для въезда на территорию Иркутской области на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России "Рубеж" на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь", на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 "Байкал" оказать содействие исполнительным органам государственной власти Иркутской области в размещении на указанных постах необходимого оборудования, рабочих мест.

25. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодействие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные настоящим указом.

26. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод работы, рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

27. Руководителям оперативных штабов по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, созданных на территории муниципальных образований, осуществлять контроль в суточном режиме за соблюдением работодателями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области и применяющими вахтовый метод работы, требований, установленных пунктами 18, 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

28. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациям, должностным лицам, реализующим в установленном порядке мероприятия, предусмотренные настоящим указом, в рамках полномочий усилить контроль за исполнением требований настоящего указа, обеспечить принятие мер по устранению выявленных нарушений при исполнении настоящего указа, подготавливать отчеты о проделанной работе.

29. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).";

2) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, изложить в новой редакции (прилагаются);

3) дополнить Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается);

4) приложение к указу "организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" признать утратившим силу;

5) приложение к указу "перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение 1 к указу Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 146-уг





"Установлены указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 мая 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской области в следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения (торговли) продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и обратно;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту (от места) осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и областным законодательством;

6) обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении;

7) следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, земельным участкам в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), при условии соблюдении маршрута следования и наличия документов, подтверждающих ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) преимущественно на личном транспорте.

8) прогулки на улице в количестве не более двух человек вместе или с совместно проживающими членами семьи, исключая места массового пребывания людей, включая детские площадки;

9) занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и спортивные площадки), без использования спортивного инвентаря общественного пользования, при условии совместных занятий не более двух человек или с совместно проживающими членами семьи, исключая формирование групп с иными лицами.

2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 мая 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 20 мая 2020 года обязаны при посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

3. В период действия режима самоизоляции с 07.00 часов до 21.00 часа нахождение на территории Иркутской области несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов местного времени -должно осуществляться только в сопровождении родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних лиц.

4. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, специально организуемых работодателями (далее - обсерватор работодателя), запрещается выход за пределы помещений (палат), в которых они находятся, и за пределы обсерватора, обсерватора работодателя.

5. Лица, передвигающиеся на территории Иркутской области, в том числе передвигающиеся на личном (служебном) автотранспорте, обязаны представлять сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях по их требованию документ, удостоверяющий личность, дать объяснения о месте фактического проживания, причинах нахождения вне места проживания (пребывания).

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка, рекомендуемая форма которой установлена приложением 1 к настоящим Правилам.

7. Передвижение лиц в пределах Иркутской области на личном транспорте возможно в случаях, установленных в пункте 1 настоящих Правил.

8. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление грузов из Иркутской области осуществляется при наличии справки, выдаваемой отправителем груза, рекомендуемая форма которой установлена приложением 2 к настоящим Правилам, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

9. Проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию населенных пунктов Иркутской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, не допускается, за исключением проезда по автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог.

10. Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. Использование этих документов допускается только для выполнения служебных обязанностей.

11. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:

1) приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., незамедлительно вызывать врача на дом.

12. Лицам:

1) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации - изоляция в условиях обсерватора, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

в АО "Международный аэропорт Иркутск", обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории города Иркутска, муниципального образования "Ангарский городской округ", муниципального образования "город Усолье-Сибирское", Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, Шелеховского района, - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции - изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

в аэропорт "АэроБратск", обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории муниципального образования города Братска, муниципального образования "Братский район", -самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции - изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

3) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда до места жительства (пребывания) на территории Иркутской области, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

5) привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания). В случае прибытия в Иркутскую область для осуществления работы вахтовым методом, для выполнения сезонных работ из другого субъекта Российской Федерации иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию Иркутской области;

6) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" курсантам (обучающимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, а также обучающимся военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования) обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок.

13. Положения подпунктов 1-3 пункта 12 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии соблюдения ими требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:

1) медицинских работников, прибывших в Иркутскую область для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции;

2) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов, организаций, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;

4) лиц, непосредственно перед прибытием в Иркутскую область прошедших изоляцию на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями государственных санитарных врачей и имеющих подтверждающие документы;

5) лиц, прибывших в Иркутскую область в связи со смертью близкого родственника при наличии подтверждающих документов.

14. Лицам, прибывшим на территорию Иркутской области из других субъектов Российской Федерации автомобильным транспортом по автомобильным дорогам федерального значения Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал" с 6 мая 2020 года, обеспечить наличие цифрового пропуска, оформленного посредством электронной заявки в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по электронному адресу: www.propusk.gosuslugi.ru или мобильного приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Цифровой пропуск, представляющий собой буквенно-числовой код формата ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ, предъявляется для проверки уполномоченному должностному лицу в бумажном виде или электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство). В случае отсутствия цифрового пропуска его оформление осуществляется на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России. Отсутствие цифрового пропуска или отказ лица от его оформления на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России является нарушением настоящих Правил и влечет применение мер ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Порядок оформления цифровых пропусков размещается по адресу irkobl.ru/coronavirus/propusk.

15. Положения пункта 14 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии соблюдения ими требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:

1) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов, организаций, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

2) лиц, не достигших возрастай лет;

3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;

4) лиц, осуществляющих перевозку грузов, при наличии соответствующих документов;

5) водителей, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту регулярных перевозок.

16. Лицам, прибывшим другими видами транспорта на территорию Иркутской области из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания на горячую линию по телефону (83952)39-99-99.

17. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", обязаны приостановить (ограничить) свою деятельность.

18. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, руководствоваться постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в частности:

1) отменить направление своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 1-2 пункта 12 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения срока самоизоляции указанных граждан либо при отсутствии подтверждающих документов о прохождении ими изоляции в оберваторе;

8) перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

9) создавать условия для самоизоляции граждан, прибывших в Иркутскую область в командировку, прохождения военной службы, в том числе обеспечить доставку прибывших граждан к месту командировки, прохождения военной службы в условиях, позволяющих исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты прибывших граждан с другими гражданами и их вещами;

10) при наличии служебного транспорта либо договоров на транспортное обслуживание осуществлять доставку сотрудников к месту (местам) работы (службы) и обратно.

19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод работы, метод сезонных работ дополнительно к требованиям, установленным пунктом 18 настоящих Правил:

1) организовать за счет собственных средств обсерваторы работодателя для изоляции и медицинского наблюдения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее - работники), соответствующих Рекомендациям по организации работы обсерваторов для лиц, прибывших их эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), размещенным на сайте Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru).

Уведомлять о расположении обсерваторов работодателя, количестве лиц, которые могут быть размещены в таком обсерваторе работодателя, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство экономического развития Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы обсерватора работодателя в соответствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Иркутской области направлять в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области письменное уведомление с указанием даты, места прибытия, количества работников, субъекта Российской Федерации, из которого работники прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Иркутской области;

4) организовать за счет собственных средств встречу прибывших работников, их транспортировку до обсерватора работодателя, размещение работников в обсерваторе работодателя, их питание, медицинское наблюдение, по истечении периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы, дезинфекцию обсерватора работодателя перед размещением новых работников.

В случае отсутствия возможности организации изоляции работников в обсерваторе работодателя, оплатить стоимость проживания и питания работников в обсерваторах, организовать транспортировку прибывших работников в обсерватор, по истечении периода изоляции обеспечить транспортировку из обсерватора лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы. Гарантийное письмо, подтверждающее обязательство работодателя об оплате им стоимости проживания и питания работников в обсерваторе, а также об их транспортировке, прилагается к уведомлению, указанному в подпункте 3 настоящего пункта;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в обсерваторе работодателя, симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих работников и информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области;

7) обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию вахтового поселка, исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты, за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

8) при выполнении сезонных работ соблюдать требования, установленные настоящим пунктом, за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания).

20. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой она не приостановлена указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", обязаны:

1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут находиться работники или иные граждане (крупные торговые, производственные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое помещение площадью менее 100 кв.м, при отсутствии в нем бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 10 минут;

2) обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, транспортных средств, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

3) организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела контактным или бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;

4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между собой и с иными гражданами не иначе как в средствах индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане, подвергать уборке с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, столов, кресел и других контактных поверхностей;

6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты работников с другими гражданами и их вещами;

7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников кожными антисептиками каждый час;

8) организовать оказание услуг гражданам (требующих непосредственного физического контакта работника с посетителем) не иначе как по предварительной записи по телефону или через Интернет с обязательным интервалом времени между посещениями не менее 30 минут;

9) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан, но не требующих непосредственного физического контакта работника с посетителем) не иначе как с соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях;

10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан) с условием обязательного ношения посетителями масок, в отдельных кабинетах или, в случае оказания услуг в помещении площадью более 50 кв. метров, заполнение помещения посетителями из расчета не более одного человека на 15 кв. метров доступной для посетителей площади с нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального дистанцирования и исключить контактирование между посетителями;

11) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос об организации торговли через оборудование торгового окна;

12) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых пространствах;

13) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем;

14) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.);

15) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по минимизации близкого контакта работников с гражданами;

16) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения заказов от граждан с последующей выдачей укомплектованного заказа на территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том числе через зону бесконтактной выдачи;

17) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных стендах для граждан информацию о проведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима;

18) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;

19) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения;

20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин на дистанционную работу для обеспечения ими режима самоизоляции или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

21. Муниципальным, частным дошкольным образовательным организациям; государственным, муниципальным, частным общеобразовательным организациям; государственным, муниципальным, частным организациям дополнительного образования детей; государственным, частным профессиональным образовательным организациям; государственным, частным организациям дополнительного профессионального образования; государственным, частным образовательным организациям высшего образования; государственным учреждениям оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.

22. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица; юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.





Приложение 1 к Правилам поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядку передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)

<бланк организации/индивидуального предпринимателя (при наличии)>

Справка работодателя (рекомендуемая форма)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение 2 к Правилам поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядку передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)

"бланк организации/индивидуального предпринимателя*"

Справка отправителя груза (рекомендуемая форма)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение 2 к указу Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 146-уг





"Установлен указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее -хозяйствующие субъекты), осуществляющих:

1) предоставление услуг бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93);

2) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных услуг, услуг кинотеатров (кинозалов), услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (коды ОКВЭД 2: 59.14, 90);

3) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 96.02, 96.04).

2. Ограничить на территории Иркутской области деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих:

1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56);

2) предоставление услуг санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия (код ОКВЭД 2: 86.90.4);

3) предоставление услуг салонов красоты, парикмахерские услуги (код ОКВЭД 2: 96.02);

4) предоставление услуг по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2: 55) на территории Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального образования Слюдянский район;

5) деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами (коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7);

6) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, деятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.

3. Деятельность хозяйствующего субъекта приостанавливается при одновременном соответствии каждому из условий, определенных в пункте 1 настоящего Перечня:

1) хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по соответствующему коду ОКВЭД;

2) сфера деятельности хозяйствующего субъекта определена в пункте 1 настоящего Перечня.

4. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, допускается для размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также допускается деятельность таких хозяйствующих субъектов, выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении лиц, проживавших в помещениях указанных хозяйствующих субъектов по состоянию на 28 марта 2020 года, такие хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъекты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).

6. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при наличии отдельного наружного (уличного) входа.

7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, допускается для размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также допускается деятельность таких хозяйствующих субъектов, выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении лиц, проживавших в указанных местах для временного проживания по состоянию на 1 мая 2020 года, такие хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъекты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).

8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, допускается в случае, если величина торгового зала хозяйствующего субъекта не превышает 400 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа.

9. Ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, не распространяется на:

1) деятельность хозяйствующих субъектов, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (аптечные организации, хозяйствующие субъекты, обеспечивающие население товарами первой необходимости);

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли мебелью;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли ювелирными изделиями;

4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу непродовольственных товаров дистанционным способом.

10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реализующие товары, входящие хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, вправе реализовывать товары, не включенные в указанные перечни.

11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускаются репетиции, рекламная деятельность, уход за животными и т.п.).

Деятельность музеев допускается при организации работы исключительно по предварительной записи и при одновременном нахождении в помещении музея не более пяти посетителей.

12. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых ограничена, осуществляют деятельность с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области, нормативных правовых актов, в том числе руководствуются утвержденными Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".







