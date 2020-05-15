К руководству РКК "Энергия" пришел кризисный управляющий

"Совет директоров ПАО "РКК "Энергия" утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия, - сказано в официальном сообщении на сайте "Роскосмоса"​​​. - Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца". Из того же сообщения следует, что Николай Севастьянов, занимавший пост гендиректора королевской "Энергии" с января 2019 года, перейдет на должность советника генерального директора "Роскосмоса". И в этом качестве, уточнили в госкорпорации, он "займется вопросами развития частной космонавтики".

Опрошенные "РГ" эксперты обратили внимание на то, что смена руководства в колыбели российской ракетно-космической отрасли произошла в символический день. Ровно 63 года назад, 15 мая 1957 года, под руководством Сергея Королева был осуществлён пуск легендарной "семерки" - первый в мире пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. И в такой же майский день 33 года назад с "Байконура" успешно стартовала сверхтяжелая ракеты-носитель "Энергия". И она, и ракета Р-7 были произведены в том самом городе, который теперь носит имя академика Королева.

Сегодня Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Именно здесь занимаются изготовлением и запусками пилотируемых кораблей "Союз", грузовых "Прогрессов", разрабатывают новый пилотируемый корабль "Орел", создают модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

Управлять этим хозяйством и развивать его в современных условиях - задача крайне сложная и еще более ответственная, требующая не только специальных знаний, но особых лидерских и человеческих качеств. Николай Севастьянов имел не одну, а две попытки проявить себя в качестве такого лидера, интегратора и управленца в одном лице. Причем не раз за разом, а с интервалом в двенадцать лет: с 2005 по 2007 годы он возглавлял "Энергию" в качестве президента, а в январе 2019-го был назначен генеральным директором. Но значимых перемен и амбициозных целей, заявленных в первый раз, достигнуто не было. Как не случилось и консолидации коллектива, мобилизации его интеллектуального и научно-производственного ядра в последние год-полтора.

Получилось, скорее, напротив: вместо ожидаемой консолидации разразились кадровые конфликты в РКК. Потому и сочли в "Роскосмосе", а в до этого в Совете директоров самой корпорации необходимым подыскать для руководства другую фигуру.

Игорь Яковлевич Озар родился через пять месяцев после полета в космос Юрия Гагарина - в сентябре 1961-го. Москвич и в Москве же в 1984 году окончил Институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне - Государственный университет управления). По первой своей специальности совсем не Королев и не Глушко - инженер-экономист по организации управления производством. Но с начала 2000-х известен тем, что организовывал перевод на рыночные рельсы ОКБ Сухого, а с июня 2011 года руководил ПАО "Компания "Сухой" в качестве генерального директора.

При нем компания заключила крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35, завершила первый этап испытаний истребителя пятого поколения Су-57 и подготовила его к серийным поставкам. С 2016 года в параллельной для себя должности вице- президента Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации "управлял программами боевой авиации компаний "Сухой" и "МиГ", программами специальной авиации компаний "Туполев" и "ТАНТК им. Г. М. Бериева", а также другими проектами оборонного назначения".

Уже объявлено, что официально представить нового главу РКК "Энергия" в коллективе Дмитрий Рогозин намерен в понедельник, 18 мая. Предваряя это событие, глава "Роскосмоса" выразил уверенность, что Игорь Озар справится с задачами, стоящими перед корпорацией. И перечислил самые главные: запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орел" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и ее элементов, а также целый рядом других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции.