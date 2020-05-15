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15.05.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Как сладкая газировка и зубная паста могут пригодиться в машине

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Действующие вещества из дорогой автохимии зачастую можно встретить в самых неожиданных продуктах. Например, в коле и отбеливающей зубной пасте, которые способны заменить целый набор специализированных средств.

В коле содержится ортофосфорная кислота - пищевая добавка Е338. Ее можно встретить и в некоторых молочных продуктах. В напитках она используется как регулятор кислотности. В промышленности концентрированная ортофосфорная кислота применяется для борьба с ржавчиной и как растворитель, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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Чем может помочь автолюбителю обыкновенная кола? Например, справиться с налетом на аккумуляторе. На металлических контактах со временем образуется химический осадок. Лимонная или ортофосфорная кислота может помочь с ним, эти места следует обработать зубной щеткой с колой, а затем промыть водой, чтобы убрать сладкий налет.

Газировка поможет убрать застарелые пятна от насекомых на стеклах и кузове. Тряпку, смоченную колой, нужно оставить на проблемном месте на 10-15 минут, а затем протереть поверхность теплой водой. А вот в качестве жидкости для стеклоомывателя газировку использовать не стоит: сахар закупорит форсунки.

Кола прекрасно подходит для чистки шин: это ее свойство давно известно американским автотехникам, которые обрабатывают резину перед выставками. Кислота в составе газировки снимет грязевой налет, вернет блеск, очистит поры. После обработки шины можно покрыть обувной краской или гуталином - тогда эффект будет долгосрочным.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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А вот абразивные частицы отбеливающей зубной пасты отлично подходят для полировки фар. Такая микрошлифовка бережно уберет со стекла налет и помутнение. Пасту нужно хорошо втереть в поверхность мягкой тряпкой, а затем смыть.

Ей также можно убрать налет с бампера и других поверхностей. Ее бережная работа не повредит даже лакокрасочному покрытию. Как и кола, паста справится со следами от насекомых. Главное - хорошо смыть эти подручные средства водой.

#авто