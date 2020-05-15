Указ главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 163-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать граждан:

2.1. Зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

2.1.1 представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее - Анкета) (приложение 5);

2.1.2 в случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе о месте пребывания (жительства) в Республике Крым), в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов "горячих линий": 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12;

2.2. Зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым, которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

2.2.1 соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора;

2.3. Не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) не имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывших на территорию Республики Крым из другого субъекта Российской Федерации:

2.3.1 обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в Уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора (приложение 6 к настоящему Указу).

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять фиксацию информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта, и передавать ее в течение одного часа (с момента поступления) в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю и Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией, предоставляемой гражданами в соответствии с подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта, а также создание и ведение реестра граждан, прибывающих на территорию Республики Крым и г. Севастополя;

3. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест).

При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Республики Крым данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

Определить для обращения граждан, указанных в настоящем пункте, номера телефонов "горячей линии" Министерства здравоохранения Республики Крым: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

Действие настоящего пункта не распространяется, при условии соблюдения пункта 2 настоящего Указа, на:

1) должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, прибывающих на территорию Республики Крым в целях осуществления должностных полномочий;

2) водителей грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров в Республику Крым, и материально ответственных лиц (экспедиторов), сопровождающих товар.

4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в режиме обычного рабочего времени, устанавливаются следующие общеобязательные правила поведения:

5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

5.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями;

5.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

5.4. Отстранение от работы лиц из групп риска, установленных в пункте 15 настоящего Указа;

5.5. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

5.6. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.7. Перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска;

5.8. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов).

5.9. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

6. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов.

7. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

7.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, а также публичных, организаторами проведения которых являются органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления в Республике Крым;

7.2. Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах;

7.3. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

7.4. Временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет;

7.5. Осуществление трудового процесса работниками, прибывающими на территорию Республики Крым для осуществления деятельности вахтовым методом.

8. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 7 настоящего Указа.

9. Приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

9.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (в том числе детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан находящихся в служебных командировках;

9.2. "56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" (в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного питания, столовых, буфетов), за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, а также доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации, которые осуществляют данную деятельность на территории аэропортов.

9.3. "59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (в том числе деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);

9.4. "79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма";

9.5. "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

9.6. "85 Образование", за исключением:

9.6.1 ОКВЭД "85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств";

9.6.2 образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9.6.3 общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих функционирование дежурных групп;

9.7. "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций";

9.8. "88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";

9.9. "90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений", кроме ОКВЭД "90.03 Деятельность в области художественного творчества";

9.10. "91.02 Деятельность музеев";

9.11. "91.04.1 Деятельность зоопарков";

9.12. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (в том числе детские игровые комнаты, футбольные стадионы, стадионы для занятия легкой атлетикой, ледовые площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников);

9.13. "96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная" (в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения);

9.14. Розничная торговля непродовольственными товарами в помещениях (в том числе в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров, гипермаркетов) с торговой площадью более 400 квадратных метров.

10. Ограничения, указанные в пункте 9 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.

11. Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность:

11.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, иные государственные органы Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организации, обеспечивающие деятельность и (или) обеспечивающие и реализующие функции указанных органов;

11.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по следующим видам экономической деятельности (нумерация и виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором, кроме видов деятельности, отмеченных в виде примечания с пометкой "*"):

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

02 Лесоводство и лесозаготовки

03 Рыболовство и рыбоводство

05 Добыча угля

06 Добыча нефти и природного газа

07 Добыча металлических руд

08 Добыча прочих полезных ископаемых

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

10 Производство пищевых продуктов

11 Производство напитков

12 Производство табачных изделий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19 Производство кокса и нефтепродуктов

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

36 Забор, очистка и распределение воды

37 Сбор и обработка сточных вод

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

41 Строительство зданий

42 Строительство инженерных сооружений

43 Работы строительные специализированные

45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

47* Торговля розничная, за исключением розничной торговли непродовольственными товарами в помещениях (в том числе в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров, гипермаркетов) площадью более 400 квадратных метров

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

50 Деятельность водного транспорта

51 Деятельность воздушного и космического транспорта

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

55* Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках

56* Деятельность по предоставлению услуг общественного питания на вынос, а также доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений

58 Деятельность издательская

59* Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов)

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

63 Деятельность в области информационных технологий

64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения

66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

68 Операции с недвижимым имуществом

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

72 Научные исследования и разработки

73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

75 Деятельность ветеринарная

77* Аренда и лизинг, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров" (в том числе прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря);

78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

82* Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок"

84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению

85* Образование с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, деятельность общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих функционирование дежурных групп, деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

86* Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций"

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми"

90.03 Деятельность в области художественного творчества

91* Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "91.02 Деятельность музеев", "91.04.1 Деятельность зоопарков"

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

94 Деятельность общественных организаций

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

96* Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная" (в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения)

97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления

99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

100* Деятельность организаций социального обслуживания населения (за исключением реабилитационных центров для детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) при осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению.

Установить, что государственные организации Республики Крым с круглосуточным пребыванием детей осуществляют деятельность в режиме непрерывного функционирования

101* Деятельность, связанная с тренировочным и оздоровлением на открытом воздухе членов сборных команд Республики Крым или Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше.

12. Организациям, указанным в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Указа обеспечить направление Уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в режиме обычного времени по видам экономической деятельности (сферам), установленным ранее, и подавших Уведомление в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года №444-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", повторная подача Уведомления не требуется.

13. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

13.1. Размещение формы Уведомления и образца заполненного Уведомления на портале Правительства Республики Крым;

13.2. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомления на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 8 к настоящему Указу.

14. Приостановить до особого распоряжения работу офисов "Мои документы", за исключением: пгт Зуя (Белогорский район), пгт Октябрьское (Красногвардейский район), пгт Новофедоровка (Сакский район), пгт Грэсовский (городской округ Симферополь), г. Алупка (городской округ Ялта), в которых ввести предварительную запись через портал ГБУ РК "МФЦ".

Прием заявителей в центрах "Мои документы" осуществлять строго по предварительной записи через портал ГБУ РК "МФЦ", запись льготной категории граждан - через call-центр.

15. На период до 31 мая 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Указанное ограничение не распространяется на граждан в случае необходимости осуществления безотлагательных действий с личным присутствием, а также на руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Указу.

16. До особого распоряжения обязать граждан:

16.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.);

16.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы);

16.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

16.4. При занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе проводить занятия индивидуально, а при совместном занятии - не более 2 человек с соблюдением дистанции от других граждан не менее 5 метров.

17. До особого распоряжения обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

18. До особого распоряжения главам администраций муниципальных образований Республики Крым совместно с центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечить подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, автотранспортными средствами, закрепленными на праве оперативного управления за администрациями муниципальных образований Республики Крым и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

19. По 22 мая 2020 года учредителям образовательных организаций негосударственной формы собственности, исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, профессиональное обучение, приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.

Перевести обучающихся образовательных организаций на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (после завершения каникулярного периода), дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, профессионального обучения, высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По заявлению родителей или иных законных представителей детей организовать работу дежурных групп в общеобразовательных организациях для учеников 1 - 4 классов численностью не более 12 человек.

Обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в режиме дежурных групп. Родители самостоятельно принимают решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации.

В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить обучающихся (воспитанников) государственных общеобразовательных организаций интернатного типа Республики Крым, обучающихся 1 - 4 классов, обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций), сухим пайком в соответствии с набором пищевых продуктов для формирования сухого пайка согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Крым от 11 февраля 2016 года № 40 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым".

Порядок обеспечения сухим пайком утверждается приказом общеобразовательной организации.

20. Приостановить на период:

20.1. По 31 мая 2020 года предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении (за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю);

20.2. По 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, в иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

21. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем Указе, в пределах установленной компетенции.

22. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 15 настоящего Указа.

23. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до особого распоряжения.

24. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), приостановить:

24.1. Назначенные проверки, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24.2. До 1 июня 2020 года назначение и проведение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

24.3. До 1 июня 2020 года назначение и проведение проверок, осуществляемых на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", иных нормативных правовых актов, регулирующих проведение проверок органами государственного контроля (надзора) в отношении физических лиц (граждан), за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан.

25. Министерству экономического развития Республики Крым приостановить до 1 июня 2020 года назначение и проведение проверок соответствия деятельности участника свободной экономической зоны требованиям Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

26. Службе государственного строительного надзора Республики Крым разработать механизм сокращения проведения проверок с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

27. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Крым приостановить до 1 июня 2020 года осуществление органами местного самоуправления в Республике Крым, уполномоченными на организацию и проведение на территории муниципальных образований проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

28. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

29. Министерству внутренних дел по Республике Крым обеспечить взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдения гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

30. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

31. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам, независимо от их организационно-правой формы и формы собственности, запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.) на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

32. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым до особого распоряжения обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в режим полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

33. Министерству здравоохранения Республики Крым, медицинским организациям всех форм собственности обеспечить в максимально возможных объемах перенос сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, за исключением первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологическими заболеваниями, подготовку планов перевода на круглосуточный режим работы дополнительных медицинских работников, подготовку дополнительной госпитальной базы для приема больных до особого распоряжения.

34. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

35. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

36. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и освидетельствований, не входящих в территориальную программу Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в том числе медицинских осмотров и освидетельствований врачами - психиатрами-наркологами, психиатрами, инфекционистами и другими специалистами граждан, претендующих на получение лицензий на приобретение (хранение) огнестрельного оружия, получение разрешений по линии миграционной службы, допуска к управлению транспортными средствами и пр., за исключением:

1) осуществления медицинских осмотров и оформления личных медицинских книжек для работников, которым в соответствии с законодательством требуется оформление личных медицинских книжек и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов питания;

2) медицинских осмотров, проводимых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" и приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 марта 1999 года № 6Ц "Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных при поступлении на работе и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте";

3) предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств юридических и физических лиц, продолжающих осуществление своей деятельности в условиях режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и настоящим Указом;

4) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу по направлениям военных комиссариатов;

5) медицинских осмотров в отношении лиц, поступающих на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения";

6) медицинских осмотров в отношении лиц, осуществляющих работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну";

7) медицинских осмотров в отношении претендентов на должность судьи, получающих заключение по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2002 года № 61 "Об утверждении формы документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи";

8) медицинских осмотров в отношении лиц в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 733 "О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника";

9) медицинских осмотров в отношении лиц в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 500 "О медицинском освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации".

Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым и Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю учитывать приостановку проведения некоторых видов профилактических медицинских осмотров и освидетельствований при последующем рассмотрении обращений указанных категорий граждан.

37. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

38. Установить, что:

38.1. Перевозки, связанные с отправлением грузов из Республики Крым, а также перевозки грузов в пределах Республики Крым осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем по форме согласно приложению 4 к настоящему Указу;

38.2. Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарно-транспортной накладной;

38.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Министерством транспорта Республики Крым;

38.4. Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя) на территории Республики Крым;

38.5. Легковые такси вместимостью до 5 мест для сидения (с учетом места водителя) работают в обычном режиме на основании выданных Министерством транспорта Республики Крым разрешений на осуществление соответствующей деятельности;

38.6. Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте;

38.7. Пассажирские перевозки по автобусным маршрутам междугородного сообщения "Раздольное - Симферополь", "Симферополь - Раздольное", "Армянск - Симферополь", "Симферополь - Армянск", "Нижнегорский - Симферополь", "Симферополь - Нижнегорский", "Советский - Симферополь", "Симферополь - Советский", "Кировский - Симферополь", "Щелкино - Симферополь", "Симферополь - Щелкино", "Щелкино - Керчь", "Керчь - Щелкино", "Керчь - Симферополь", "Симферополь - Керчь", "Феодосия - Симферополь", "Симферополь - Феодосия", "Судак - Симферополь", "Симферополь - Судак", "Ялта - Симферополь", "Симферополь - Ялта", "Евпатория - Симферополь", "Симферополь - Евпатория", "Черноморское - Симферополь", "Симферополь - Черноморское", "Черноморское - Евпатория", "Евпатория - Черноморское", "Джанкой - Симферополь", "Симферополь - Джанкой", а также по троллейбусному маршруту междугородного сообщения "Симферополь - Ялта" осуществляются ежедневно в период с 05:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 по расписанию выходного дня;

38.8. По согласованию с Министерством транспорта Республики Крым пассажирские перевозки:

38.8.1 по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского сообщения осуществляются ежедневно в период с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в обычном режиме работы, с 10:00 до 17:00 по расписанию выходного дня;

38.8.2 по автобусным, троллейбусным маршрутам пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 05:00 до 21:00 по расписанию выходного дня.

38.9. Движение пригородных поездов по территории Республики Крым осуществляется по расписанию выходного дня.

38.10. Ограничивается передвижение транспортных средств по территории Республики Крым, в том числе въезжающих на территорию Республики Крым по транспортному переходу через Керченский пролив, водители и (или) пассажиры которых нарушают требования настоящего Указа.

39. Министерству внутренних дел по Республике Крым установить на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым дополнительные наряды, обеспечивающие исполнение настоящего Указа.

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить установку палаток для жизнеобеспечения дополнительных нарядов Министерства внутренних дел по Республике Крым и охрану общественного порядка на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым.

40. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить бесконтактную термометрию и анкетирование лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, в целях выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на автомобильном и железнодорожном подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и в АО "Международный аэропорт "Симферополь".

41. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

42. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

42.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

42.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

43. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

44. Предложить:

44.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

44.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

44.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";

дополнить Указ приложениями 7, 8 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М.

3. Настоящий Указ вступает в силу 18 мая 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







