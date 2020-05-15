Куба ответно обвинила США в отказе сотрудничества в борьбе с терроризмом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в отказе сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом кубинский лидер написал на своей странице в Twitter.

"США не сотрудничают в противодействии терроризму. Куба все еще ждет результатов расследования и сведений о принятых властями мер в отношении террориста, атаковавшего посольство Кубы в США", - заявил кубинский лидер.

Прозвучавшие заявления стали ответом Диас-Канеля на внесение американцами Кубы в список стран "не в полной мере поддерживающих усилия США в борьбе с терроризмом", а также отсутствием официальной информации о ходе расследования обстрела кубинского посольства в Вашингтоне.

"США лжет и оскорбляет Кубу, потому что не может честно ответить нам, не признавшись в террористической атаке на посольство Кубы", - отметил кубинский лидер.

Отношения между Гаваной и Вашингтоном, и без того переживающие крайне сложные времена, обострились еще больше после обстрела здания дипмиссии Острова Свободы в Вашингтоне кубинским эмигрантом Александром Баро, осевшим в США в 2010 году. Он открыл огонь по посольству Кубы из штурмовой винтовки, повредив фасад здания, разбив стекла и фонари, а также попав в памятник одного из самых почитаемых на острове политических деятелей Хосе Марти. По счастливой случайности никто из персонала посольства, находившегося в момент нападения в здании диппредставительства, тогда не пострадал.

В ходе пресс-конференции в кубинской столице глава МИД Кубы Бруно Родригес 13 мая обвинил власти США в том, что они сознательно замалчивают происшедшее, поскольку никаких публичных заявлений с их стороны так и не последовало. Кроме того, министр повторил, что Куба рассматривает произошедшее исключительно как террористический акт, а также потребовал предоставить полную и исчерпывающую информацию о ходе расследования.

Ответ США последовал незамедлительно. Только не тот, на который рассчитывали в Гаване. Куба была включена госдепартаментом в список "стран, не в полной мере поддерживающих усилия США в борьбе с терроризмом". Остров Свободы обвинили в укрывательстве колумбийских террористов, которые якобы находятся на территории Кубы.