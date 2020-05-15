Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против "судилища" над американскими журналистами из Financial Times и New York Times, которые ранее обвинили Москву в занижении данных по смертности от коронавируса.

"Я в принципе против того, чтобы устраивать "судилища" над журналистами, но они должны отвечать за то, что публикуют", - заявил глава МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшие шаги в отношении американских газет будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения.