Захарова: МИД не будет лишать аккредитации NYT и FT за фейки о вирусе в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что работающих в Москве корреспондентов англоязычных изданий Financial Times и New York Times не будут лишать аккредитации из-за публикации ложных сведений о ситуации с коронавирусом в РФ.

Ранее FT написала, что "реальная" смертность от "короны" в России может быть на 70 процентов выше, чем об этом сообщается официально. На Смоленской площади заявили, что от редакций газет потребуют опровержений. Кроме того, Москва ознакомит с ситуацией ООН и ОБСЕ. При этом Захарова заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что дипломатическое ведомство не планирует лишать эти издания аккредитации. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

"Это крайняя мера и не наш метод", - заверила представитель МИД, пообещав ответить на статьи с недостоверными сведениями конкретными делами.