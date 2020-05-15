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15.05.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Легальный ВАЗ-2103 с "автоматом" продают за 1,2 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: auto.ru Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач. Это не гаражная переделка, а легальная доработка для зарубежного рынка.

ВАЗ-2103 с "автоматом" за границей продавался под именем Lada 1500S Automatic. Коробка передач 3L30 производства General Motors встала на "трёшку", как родная, что вовсе не удивительно: аналогичной КП оснащали "родственников" вазовской "классики" - автомобили Fiat модификаций 124, 131,132.

Фото: Борис Захаров
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"Автоматы", конечно же, устанавливались не на конвейере Волжского автозавода, а локальными дистрибьюторами Lada. В случае с продаваемым на Авто.ру автомобилем переоборудованием занималась голландская компания. Как пишет владелец, таких автомобилей было собрано всего ничего - порядка 250 экземпляров. Данные по количеству расходятся: статистику никто не вёл, поэтому в разных источниках представлено разное количество.

Автоматическая коробка агрегатируется со стандартным 64-сильным мотором объёмом 1,3 литра.

Автомобиль прошёл полный цикл реставрационных работ и выглядит, как новый. Ценник соответствующий - 1 200 000 рублей.

Фото: auto.ru
#Lada