Легенды сербского дзюдо рассказали о схватке с COVID-19

Неманья Майдов: Пандемия коронавируса не обошла никого стороной, в том числе и спортсменов. Все были вынуждены самоизолироваться. К счастью, у меня дома есть спортзал, что позволяет мне систематически тренироваться. При этом борьбой я практически не занимался. Полноценные тренировки по дзюдо требуют наличия нескольких партнеров для спаррингов, которых у меня в обычной жизни 6. Но в условиях пандемии я ограничивался лишь схватками с моим братом - Стефаном Майдовым, также являющимся успешным дзюдоистом, и один раз в день для поддержания физической формы проводил силовые тренировки в тренажерном зале.

Могу честно сказать, что я даже несколько устал от размеренного и облегченного графика, а с другой стороны жизнь каждого профессионального спортсмена - это постоянный своеобразный карантин. Я и в повседневной жизни не успеваю много гулять и развлекаться, проводя большую часть время на тренировках. Могу также отметить тот положительный факт, что ограничительные меры позволили мне провести значительное время в кругу моей семьи, чего раньше я себе позволить не мог.

На мой взгляд, всем нам особо следует поблагодарить власти Республики Сербской и сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, вовремя и в полной мере адекватно отреагировавших на угрозу со стороны коронавируса, что позволило избежать тяжелых для нас последствий. Кроме того, важной для нас - сербов стала помощь из России, которая в очередной раз продемонстрировала особое отношение к сербскому народу.

Любиша Майдов: Появление COVID-19 было для нас неожиданностью, внесло серьезные изменения в наши планы, в том числе и в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. Полноценные тренировки были резко прекращены. Однако следует отметить, что в схожей ситуации оказались спортсмены во всем мире. В этой связи мы сделали акцент на максимальном физическом восстановлении, лечении имевших место ранее травм, чтобы в оптимальной форме вновь приступить к полноценным тренировкам.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Россию за помощь в борьбе с COVID-19, которая оказывалась не только российскими военными специалистами и медиками, но и Русской гуманитарной миссией. Мы имеем многовековую историческую и культурную связь с Россией. Русские и сербы - это один народ, братья. Мы с особым переживанием относимся к росту заболеваемости в регионах РФ от этой заразы. И, естественно, если бы это было в наших силах, мы тут же оказали бы всю необходимую помощь.

Напомним, что Неманья Майдов на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017" завоевал титул чемпиона мира по дзюдо, в 2019 году добыл бронзу на элитном международном турнире "Мастерс" в Китае и был признан лучшим спортсменом Белграда. В свою очередь Любиша Майдов признавался Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим тренером в данном виде спорта, в 2019 получил высшее признание и в родной для него Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). 4 марта легендарный сербский спортивный клуб "Црвена звезда" отмечал юбилейный 75-й день рождения, традиционно поощряя успехи наиболее отличившихся своих представителей: впервые в истории организации лучшим спортсменом и тренером были признаны отец и сын - Майдовы.