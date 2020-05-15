В РФ создан запас защитных перчаток на 90 дней

В России созданы запасы защитных перчаток больше чем на 90 дней. Об этом журналистам заявил министр промышленности и торговли РФ.

"Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы закупали по требованию Минздрава и российского производства, и зарубежного", - сказал он, добавив, что в России созданы запасы защитных перчаток больше чем на 90 дней.

Ранее, как сообщала "РГ", глава Минпромторгоа отметил, что в стране удалось решить проблему с медицинскими масками и защитными костюмами для инфекционистов.