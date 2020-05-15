МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права", - говорится в обнародованном сегодня комментарии департамента информации и печати МИД РФ. По мнению российских дипломатов, власти Незалежной "ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов".

В министерстве напомнили, что до сих пор остаются нерасследованными убийства целого ряда представителей СМИ. Среди них - Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк и Анатолий Клян.

Напомним, указ о продлении блокировки российских сайтов в четверг подписал президент Украины Владимир Зеленский. Под запретом в республике по-прежнему остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.ru и ряд других соцсетей и сервисов.