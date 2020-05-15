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15.05.2020 19:10
Рубрика: В мире

МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры

Текст: Владимир Шилов
Решение властей Украины продлить еще на три года блокировку российских соцсетей и медиа-ресурсов является "актом прямой цензуры", сообщили в пятницу в МИД России.

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права", - говорится в обнародованном сегодня комментарии департамента информации и печати МИД РФ. По мнению российских дипломатов, власти Незалежной "ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов".

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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В министерстве напомнили, что до сих пор остаются нерасследованными убийства целого ряда представителей СМИ. Среди них - Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк и Анатолий Клян.

Напомним, указ о продлении блокировки российских сайтов в четверг подписал президент Украины Владимир Зеленский. Под запретом в республике по-прежнему остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.ru и ряд других соцсетей и сервисов.

В мире экс-СССР Украина Санкции и антисанкции

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