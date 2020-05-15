МИД сожалеет, что российский гумконвой не пустили в Боснию и Герцеговину

МИД России выразил сожаление, что власти Боснии и Герцеговины не пустили приглашенных российских военных медиков для дезинфекции больницы города Мостар.

"Реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации. В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи", - говорится в сообщении МИД России. В министерстве подчеркнули, что в глобальной борьбе с пандемией "нет места для нечистоплотных геополитических игр". Россия, продолжили в МИД, неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы.

Напомним, в начале мая министерство безопасности Боснии и Герцеговины не выдало необходимые разрешения для проезда конвоя специалистов МО РФ, которые ранее в соседней Сербии провели противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.