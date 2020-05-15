Минкомсвязь расширила список банков для авторизации на госуслугах

Дистанционно подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно в ВТБ-онлайн, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. Услуга по дистанционному подтверждению аккаунта стала особенно востребованной в связи с ростом спроса на оформление выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Для получения или подтверждения учетной записи через ВТБ-Онлайн, нужно в мобильном приложении выбрать опцию "Регистрация на Госуслугах", ввести номер СНИЛС и в определенных случаях ответить на подтверждающее СМС-сообщение.

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции на портале госуслуг была запущена упрощенная схема оформления учетной записи. Однако она позволяет получить лишь некоторые услуги, востребованные в период пандемии - например, оформление цифровых пропусков и больничных. Доступ к 95% цифровых государственных услуг (более 29 тысяч услуг) возможен только с подтвержденной учетной записью.

Возможность дистанционного подтверждения аккаунта на портале госуслуг существует с 2017 года.