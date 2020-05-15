Московское метро попросило придумать имя чат-боту

В московском метро готовятся к запуску чат-бота, который будет консультировать пассажиров. Механизм его работы уже продуман, а имя и образ помощника предстоит выбрать самим будущим пользователям.

В соцсетях подземки на выбор представлено три визуализации - робот, дежурная и диспетчер. А имя можно придумать любое. Три лучших варианта вынесут на голосование в "Активном гражданине". Среди предложенных вариантов самые интересные, на наш взгляд: Жетончик, МИМИМИ, Метрошка и Метровичок.