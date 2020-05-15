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15 мая 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 15 мая 2020 года № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Определить перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области и принявшие решения о возобновлении деятельности, кроме случаев приостановления (ограничения) деятельности в отраслях экономики согласно пункту 1 настоящего постановления, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

При принятии решения о возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области:

определяют численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом необходимости обеспечения режима самоизоляции, обеспечивают преимущественное использование дистанционного (удаленного) режима работы;

оказывают работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции, самоизоляции на дому, в том числе не допускают на рабочее место (кроме дистанционного (удаленного) режима работы) работников из числа граждан, прибывших в Новосибирскую область с территории других государств, из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), подлежащих самоизоляции, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих и иных рисков.

4. Абзац первый пункта 3.1 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" изложить в следующей редакции:

"3.1. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, определенных Правительством Новосибирской области, за исключением:".

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п "О реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) постановление Правительства Новосибирской области от 06.04.2020 № 104-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п";

3) постановление Правительства Новосибирской области от 11.04.2020 № 111-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п";

4) постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2020 № 126-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п";

5) постановление Правительства Новосибирской области от 04.05.2020 № 158-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п";

6) постановление Правительства Новосибирской области от 11.05.2020 № 160-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п";

7) постановление Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 № 161-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников


Приложение к постановлению Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п

Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности / Код ОКВЭД 2

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 90

деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 93

деятельность физкультурно-оздоровительная; 96.04

деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

3. Гостиничный бизнес:

деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

4. Общественное питание:

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

образование дополнительное детей и взрослых 85.41

6. Деятельность по организации конференций и выставок:

деятельность по организации конференций и выставок 82.3

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 47.19

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах; 47.4

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 47.5

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах; 47.6

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; 47.7

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью; 47.82

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89



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