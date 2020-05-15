Новый Kia Sorento можно парковать с брелока

Новый Kia Sorento будет наделен функцией, которая пока есть только у дорогих авто - парковкой, контролируемой с брелока.

Опция незаменима при плотной перпендикулярной парковке, когда пространства открыть дверь просто не остается. Однако, находясь снаружи, Sorento можно будет направить или строго вперед, или назад, так что навыки маневрирования в тесном пространстве водителю все равно потребуются, чтобы верно сориентировать автомобиль.

Другое новое оборудование, которым порадует будущих владельцев Sorento - автоматическая блокировка задних дверей, когда рядом проходит пешеход или проезжает велосипедист; предотвращение трогания на перекрестке, если при повороте с пересечением полосы встречного движения по ней приближается другой автомобиль; автоматическое задействование тормоза при столкновении с вашим Sorento, во избежание возникновения "паровоза".

Фото: Пресс-служба Kia.

Конечно, Sorento будет иметь и уже привычные системы экстренного торможения, мониторинга слепых зон и движения в поперечном направлении позади (в подспорье при выезде с гаража или парковки задним ходом), автоматического удержания в полосе движения.

Штатным порядком Sorento будет укомплектован 8 подушками безопасности, включая предохраняющую колени водителя и смонтированную между передними сиденьями, оберегающую водителя и пассажира от контакта при ударе в бок автомобиля.

В продажу на внутреннем корейском рынке Sorento поступит в июне-июле (по первоначальному плану - в мае, но из-за эпидемии коронавирусной пневмонии произошла отсрочка). Первыми будут предложены кроссоверы с дизелями 2,2 л. (200 л.с., 440 Нм) в паре с новой 8-ступенчатой коробкой с двумя мокрыми сцеплениями.

Осенью выйдет Sorento с бензиновой атмосферной "шестеркой" 3.5 (272 л.с., 332 Нм).

Сроки выхода модели в Россию и особенности комплектации для нашего рынка станут известны позднее.