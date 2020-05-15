"Перси Джексон" получит новую экранизацию в виде сериала для Disney+

Американский писатель Рик Риордан вместе со своей женой Бекки радостно сообщил в Twitter, что его книжный цикл "Перси Джексон" будет экранизирован в виде сериала для сервиса Disney+.

По его словам, он будет активно вовлечен в производственный процесс. Каких-либо сроков и дат пока не называется. Адаптация стартует с первой книги "Перси Джексон и похититель молний".

Она уже была экранизирована в киноформате в 2010 году, главные роли исполнили Логан Лерман, Александра Даддарио и Брэндон Т. Джексон.

Серия романов о Перси Джексоне рассказывает историю потомка древнегреческих Богов, которому приходится жить в современном обществе, попутно вместе с друзьями спасая мир от всяческих угроз, как правило, античного происхождения.