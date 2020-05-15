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"Перси Джексон" получит новую экранизацию в виде сериала для Disney+

Новости
    15.05.2020, 12:07
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский писатель Рик Риордан вместе со своей женой Бекки радостно сообщил в Twitter, что его книжный цикл "Перси Джексон" будет экранизирован в виде сериала для сервиса Disney+.

По его словам, он будет активно вовлечен в производственный процесс. Каких-либо сроков и дат пока не называется. Адаптация стартует с первой книги "Перси Джексон и похититель молний".

Она уже была экранизирована в киноформате в 2010 году, главные роли исполнили Логан Лерман, Александра Даддарио и Брэндон Т. Джексон.

Серия романов о Перси Джексоне рассказывает историю потомка древнегреческих Богов, которому приходится жить в современном обществе, попутно вместе с друзьями спасая мир от всяческих угроз, как правило, античного происхождения.

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