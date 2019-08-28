Какое отношение всё это имеет к новинке российского проката под названием "Игра Ганнибала"? Ответ очевиден: абсолютно такое же, как отношение к "Игре Ганнибала" того или иного Ганнибала. То есть - никакое. Поскольку Ганнибал у "Игры Ганнибала" только в переводном заголовке (в оригинале - Nomis или Night Hunter, "Ночной охотник"; как говорится - почувствуйте разницу) и в одной из ничего не значащих диалоговых реплик. Там - очевидно, стараниями наших необычайно креативных локализаторов - внезапно оказывается упомянут то ли карфагенский полководец, то ли зловещий доктор Лектер.

Второй вариант, впрочем, кажется чуть более подходящим. Поскольку обсуждают в том диалоге маньяка. Точнее - психопата, никоим образом не связанного с легендарной книжной "вселенной" писателя Харриса и её экранизациями. Зато - по воле малоизвестного режиссёра и сценариста Дэвида Рэймонда - наделённого "уникальным" для остросюжетного кино недугом. Диссоциативным расстройством личности - на манер Билли Миллигана. Или, например, жуткого типа, которого Джеймс Макэвой блистательно изображал у Шьямалана. Или лысого толстяка из весьма недурственной подзабытой "Идентификации". Или - ещё где-то пары-тройки сотен таких, почти не отличающихся друг от друга персонажей из кинематографа всех времён и народов.

Вокруг него, собственно, и крутится сюжет. Точнее, вокруг него - и полицейских. Таких вот типичных полицейских из всякого там производимого оптом "неонуара" - угрюмых копов с семейными проблемами, расшатанной психикой, смертельной усталостью от работы, ну вы поняли. Плюс - кровавые серийные убийства. Плюс - "детективная" интрига, шитая жирными белыми нитками в несколько рядов. По современным стандартам - расклад в самый раз для того, чтобы моментально сгинуть в пучинах всеядных стриминговых сервисов. Иными словами, вампука натуральная, и клише на шаблоне штампом погоняет. Однако же - завтра начнут крутить на широких экранах у нас, а ранее крутили у них.

Разгадка на самом деле на поверхности. На удивление мощный каст. От слегка уценённых звёзд недавнего прошлого - Бена Кингсли и Стэнли Туччи - до Александры Даддарио и любимого нашего Нейтана "Капитана Рейнольдса" Филлиона. А главное, конечно, - Генри Кавилл. Давно уже не Супермен, несостоявшийся (к сожалению) Джеймс Бонд, состоявшийся (тоже, надо полагать, к сожалению) Геральт из Ривии. И всё ещё ключевая фигура в обидной когорте вечно перспективных; аристократического типажа английский красавец, несомненный талант, джентльмен-харизматик, недавний носитель пышных баскервильских усов, "бритиш олдскул 2.0". И, кажется, вот-вот в его карьере должна случиться та самая большая важная роль. И - снова не здесь.

Потому что здесь у Генри Кавилла роль из разряда "два дня не брился, нахмурился, нижнюю челюсть вперёд - и пошёл". В смысле - вышеупомянутый мрачный коп с семейными проблемами: жена хочет развестись, дочь обвиняет в отсутствии родительского внимания, а надо ведь как-то успевать со злом бороться. Вот и ходит он весь такой суровый, многозначительно в камеру поглядывая. Нормально ходит, не поспоришь. И поглядывает, в принципе, неплохо - да вот играть ему, по большому счёту, нечего. И так тут со всеми - за исключением разве что Филлиона: он в одном из моментов зачем-то выдаёт довольно позорное шапито.

В целом же - стабильный уровень добротной посредственности. Аккуратненькая, старательная параллель оси "икс". Ровный слой серости. Майонезный салат из супермаркета. Эрзац-хит. Billy's Band на фоне Тома Уэйтса (чтоб как-то оправдать его упоминание выше). Короче говоря - образцовый крепкий середняк. С банальным сценарием и непременным скучным твистом - но без раздражающей тупости. С отличным актёрским составом - но без изысков актёрского мастерства. С маньяком - но, как выяснилось, без Ганнибала, которым отечественного зрителя отчаянно заманивают в кино. Хотя смотрят такое обычно на диване у домашнего телевизора, краем глаза - да и то при отсутствии альтернатив.

2.5