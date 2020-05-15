Песков назвал возможный срок опубликования статьи Путина о войне

Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне будет опубликована в привязке к празднованию юбилея Победы в этом году.

Глава государства по-прежнему планирует подготовить такой материал. Напомним, что о намерении написать статью о Второй мировой войне глава государства заявил, отвечая на вопрос "РГ" на большой пресс-конференции в декабре прошлого года.

"Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего года, поэтому время еще есть, - сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества и так далее".

Напомним, что президент рассказал тогда о планах подготовить статью о предтече войны, основанную на архивных документах. Глава государства подчеркнул недопустимость искажения истории и назвал неприемлемым решение Европарламента, приравнявшего роль СССР и гитлеровской Германии. Торжества в честь юбилея Победы Путин обещал провести в этом году. Это и военный парад, и шествие "Бессмертного полка".