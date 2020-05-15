Почему США и Британию раздражает российская статистика по коронавирусу

Почему вопрос о смертности от коронавируса в России так заинтересовал британскую Financial Times и американскую New York Times, что они осуществили синхронный вброс фейков на этот счет сразу в двух изданиях под видом объективного расследования? И эту дезинформацию мгновенно подхватили политики и журналисты на Западе. Как говорят в таких случаях - ищите того, кому это выгодно…

Пандемия внезапно поставила под сомнения два основополагающих для американского обывателя постулата - способность США к мировому лидерству и исключительность американской нации. Причем произошло все это менее, чем за полгода до президентских выборов. Для Трампа, обещавшего избирателям вернуть величие Америки, подобный поворот событий выглядит катастрофой политической, а для американского общества - мировозренческой. Сначала Китай в весьма ограниченные сроки взял под контроль распространение коронавируса и уже начал восстанавливать производство, тогда как в США, напротив, наблюдается непрекращающийся экономический спад с непредсказуемыми последствиями.

Иными словами справиться "малой кровью" с COVID-19, несмотря на все обещания, у Трампа не получилось. И теперь дальнейшее мировое лидерство Вашингтона представляется весьма сомнительным, о чем откровенно предупреждают авторитетные эксперты по всему миру. Не менее электорально сложной представляется для Белого дома и другая задача: убедительно объяснить соотечественникам, почему в "отсталой" России смертность от коронавируса примерно в десять раз ниже, чем в США. Один этот факт наглядно опровергает и "американскую исключительность", и "величие Америки", и прочие лозунги, которые десятилетиями навязывали американцам. Эффективность стратегии Трампа по борьбе с пандемией на этом фоне также выглядит как минимум спорной. А поскольку коронавирус один на всех и во всеуслышание заявить, что его российская разновидность слабее американской, будет выглядеть шагом абсурдным, в Вашингтоне пошли проверенным путем - обвинили Россию и Китай в сокрытии информации. По банальности ход достойный шахматного "е2-е4".

Для Белого дома при Трампе вообще не свойственно признавать свои ошибки, куда привычнее искать виновных на стороне, обвинив Китай и Россию в подтасовках. Пекин - в том, что тот занизил число инфицированных. Россию - в занижении количества смертных случаев. Ведь иначе команде Трампа пришлось бы совершить "каминг аут": признать, что в вопросах сохранения человеческих жизней во время эпидемии, действия Москвы оказались на порядок успешнее, чем у США и Британии. Их власти слишком долго колебались, кого спасать: "то ли кошелек, то ли жизнь", поскольку и то, и другое одновременно спасти не получалось. Замедленные, противоречивые решения в области здравоохранения, принятые на начальном этапе пандемии Вашингтоном и Лондоном (достаточно вспомнить планы премьера Британии Бориса Джонсона по выработке коллективного иммунитета у жителей Альбиона) привели к закономерному результату. В США и Британии произошел обвальный подъем заболеваемости на фоне неспособности местной медицины оказать помощь всем заболевшим. Но неужели кто-нибудь поверит в то, что Джонсон или Трамп публично покаются за совершенные недочеты и признают вопиющие недостатки систем здравоохранения в своих странах?

Куда проще, дешевле и политически безопасней с помощью СМИ убедить население, что низкая смертность в России - результат подтасовок, ошибочных подсчетов, а не во время принятых управленческих решений. Ведь невозможно, непостижимо признать, что российские власти успели подготовить госпитальную базу и оборудование к пандемии. А когда пациенты начали поступать в значительных количествах, в России они получали своевременную помощь. И не возникало в нашей стране ситуаций, как в Италии, Испании, Британии или тех же Соединенных штатах, когда врачам на основании официально принятых медицинских протоколов, приходилось решать какого больного подключать к аппарату ИВЛ, а кому сразу отказать в праве на жизнь, потому что аппаратов ИВЛ на всех тяжелобольных не хватало.

О том ужасе, с которым столкнулось западное здравоохранение в ходе пандемии, европейские и американские СМИ неоднократно писали. Как, впрочем, писали они о масштабной смертности в домах престарелых, чьи обитатели в тех же США и Британии оказались самыми незащищенными - ими нередко жертвовали, как безнадежными пациентами, чтобы спасти тех, у кого был шанс выкарабкаться. Сведения о смертях по такого рода учреждениям в Британии и США, когда их начали обнародовать, выглядят катастрофическими.

На Альбионе эти цифры фактически прятали до 31 марта. Бюро статистики выпустило данные по ним только 1 мая. После чего Британия сразу же обошла по количеству смертей Италию - 22,5 процента всех летальных случаев произошли в Англии и Уэльсе именно в домах престарелых. Причем в эту статистику не попали по непонятным причинам ни Шотландия, ни Северная Ирландия. Как написала The Guardian на основании показанных главой национального офиса по статистике цифр, "на данный момент количество смертей в домах престарелых превышает количество смертей в госпиталях". Еще восемь тысяч пожилых людей умерли дома. Они не были заражены COVID-19 - на них просто не хватило мощностей системы здравоохранения Альбиона, которая была в тот момент занята без остатка борьбой с коронавирусом.

Статистика по смертям от коронавируса в США выглядит более туманной, чем погода на Альбионе. Ее, словно специально, сделали настолько запутанной, чтобы затруднить получение достоверных данных. Централизованной статистики просто не существует - каждый штат ведет подсчеты сам и по своим правилам. Тем не менее, New York Times,проводившая свои подсчеты, утверждает: треть смертей в Америке - пациенты и сотрудники домов престарелых. Непропорционально много (примерно 60 процентов) от коронавируса погибает афроамериканцев. Они селятся плотнее и имеют меньший доступ к здравоохранению. Из 328 миллионов жителей Америки, 30 миллионов не имеют медицинской страховки. У 23 процентов населения нынешний медицинский полис не покрывает полностью лечение от коронавируса. А его стоимость, по подсчетам экспертов, достигает от 42486 до 74310 долларов. Поэтому многие американцы умирали, опасаясь обращаться за медицинской помощью, поскольку не могли за нее заплатить. Статистики на этот счет нет, но местные эксперты называют подобную ситуацию чрезвычайно вероятной.

А теперь об "азах математики", которые проигнорировали писавшие о якобы занижающей цифры смертности московской статистике.

В апреле 2020 года в Москве выдали 11846 свидетельств о смерти. По сравнению с апрелем 2019 года прирост составил 1841 человек, а с апрелем 2018 года - 985 человек. При этом непосредственно от COVID-19 в апреле 2020 года скончались в Москве 642 человека.

В Нью-Йорке смертность от коронавируса в апреле составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года достигает 15709 человек. Аналогичную тенденцию наблюдаем в Лондоне. От коронавируса в апреле здесь умерло 3589 человек, общий прирост по сравнению с апрелем 2019 года - 5531 человек.

Говорить о "московских подтасовках" при учете погибших от коронавируса абсурдно потому, что такого рода статистика собирается независимо от местных властей федеральной системой ЗАГС и ежемесячно публикуется Росстатом. Москва открыто предоставляет данные по заболеваемости и смертности, как от COVID-19, так и от иных причин. В отличие, скажем, от Нью-Йорка, на официальном сайте которого данные о нековидной смертности теперь вообще стали недоступными.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

И еще один важный "не математический" нюанс, о котором в контексте данной статьи необходимо упомянуть. В отличие от США и Британии, где патологоанатомическую экспертизу проводят платно, она является необязательной, в России вскрытие умерших с подозрением на коронавирус осуществляют в 100 процентах случаев. Но, например, в апреле свыше 60 процентов смертей произошли от явных альтернативных причин (инфаркты,инсульты,злокачественные заболевания и т.д). А инфекционное начало становилось лишь катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и появления новых. В этой связи, говорят врачи, если заразившийся коронавирусом до этого болел тремя-четырьмя иными заболевания, в том числе хронического характера, с точки зрения медицины относить его смерть только за счет воздействия COVID-19 будет неверным. Однако журналисты Financial Times и New York Times преднамеренно и сознательно занимались подтасовками такого рода медицинской статистики по Москве, прежде всего, в интересах политических заказчиков.

"Общественность обязательно справедливо спросит, почему уровень смертности в Британии так высок", - убежден теневой министр здравоохранения Альбиона Джонатан Эшворд. Но вместо ответа на этот вполне объяснимый вопрос, в ходе брифингов по коронавирусу, проводимых на Даунинг-стрит, ему, как и другим британцам, советуют не заниматься подобными международными сопоставлениями. В Лондоне и Вашингтоне не первый месяц пытаются успокоить общественность, что высокий уровень смертности в США и Британии выглядит таковым только потому, что другие страны намеренно занижают свои показатели. Но в условиях пандемии эта политическая линия выглядит ущербной и нечистоплотной. Хотя бы потому, что в Москве, в отличие от Нью-Йорка, на улицах не стоят рефрижераторы с умершими от COVID-19, потому что девать трупы просто некуда - морги переполнены. По данным на 15 мая, в США от коронавируса скончались 86912 человек, в Соединенном королевстве - 33614. Такова реальность, которую Борису Джонсону и Дональду Трампу столь неприятно принимать.