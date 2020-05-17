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Рубрика: Власть

Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Агентство Bloomberg изменило название своей статьи о смертности от коронавируса в России после критики официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы. В качестве примера Захарова привела слова генсека НАТО, заявившего, что Россия и Китай якобы стремятся изменить миропорядок. "Не уверена, что с "миропорядком", в котором агентство публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке", - написала дипломат в своем аккаунте в Facebook. По мнению Захаровой, Bloomberg осознал, что "заголовок жуткий", а эксперты агентства, видимо, обиделись на первоначальное название статьи.

Прокомментировал данную ситуацию в своем Twitter и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что первоначальный заголовок статьи отдает и враждебностью, и расизмом. "Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: "Почему наше оружие не убило больше русских?" И возмутиться по этому поводу. Та еще описка", - отметил российский сенатор.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор приступил к изучению статей о коронавирусе в России, опубликованных в газетах New York Times и Financial Times, в частности, на наличие в них недостоверной информации.

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