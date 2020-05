Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России

Роскомнадзор приступил к изучению статей о коронавирусе в России, опубликованных в газетах New York Times и Financial Times, в частности, на наличие в них недостоверной информации.

"Совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше") и Russia's Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure ("Число умерших от Covid россиян может быть на 70 процентов выше официального показателя"), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Появление этих публикаций накануне прокомментировал МИД РФ. По словам официального представителя Марии Захаровой, в министерстве уже подготовили письма с требованиями опровержения для редакций этих газет, их передадут через посольства США и Великобритании в Москве. Заявления также будут направлены в секретариат ООН и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, чтобы обратить внимание на кампанию по дезинформации, развернутую против РФ на фоне пандемии.

Захарова также отметила, что МИД не будет лишать аккредитации корреспондентов этих англоязычных изданий, которые работают в Москве. "Это крайняя мера и не наш метод", - заявила она.