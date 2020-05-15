Появилась новая схема мошенничества на Avito и "Юле"

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. Ущерб от них составляет 1 миллион рублей каждый день.

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. Об этом сообщается в пресс-релизе BI.ZONE, дочерней компании Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.

Работает эта "схема" таким образом: мошенники размещают объявление о продаже товара по заниженной цене. Когда покупатель связывается с продавцом, тот сообщает, что находится в другом городе и предлагает ему заплатить за доставку. Если покупатель соглашается, то злоумышленники направляют ему фишинговую ссылку для оформления заказа, которая выглядит точно также как и легитимный сервис. После ввода данных банковской карты мошенники больше не выходят на связь.

По оценкам экспертов, ущерб от такого рода мошенничества составляет 1 млн рублей каждый день. Кроме того, существуют специальные Telegram-каналы, которые занимаются поиском мошенников для реализации этой схемы. Эксперты утверждают, что одно из таких сообществ насчитывает 13,5 тысячи участников.