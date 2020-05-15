Полисы ОСАГО не будут блокироваться из-за отсутствия техосмотра

Законом не предусмотрено аннулирование полисов ОСАГО. Они не перестанут действовать, если автовладелец не прошел техосмотр. Но при этом страховщик может выставить своему клиенту регрессные требования. Об этом сообщил в интервью "Россия-1" президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Напомним, Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают возможность продажи полисов в период с 1 марта по 30 сентября без диагностических карт. Сделано это просто потому, что в период режима самоизоляции большинство пунктов техосмотра не работают. Поэтому с оформлением диагностических карт возникла проблема.

Однако это не означает, что техосмотр и вовсе проходить не нужно. В течение месяца, после этого периода, то есть до 31 октября включительно, автовладельцы должны представить страховщику диагностическую карту. Так что купить полис можно и сейчас, а пройти техосмотр позднее.

Если же автовладелец не пройдет техосмотр, то его полис по-прежнему будет действующим. Его никто не остановит на дороге и не привлечет к ответственности за управление машиной без ОСАГО. С ним можно совершать регистрационные действия в ГИБДД. А в случае аварии по вине такого водителя, пострадавший получит возмещение от страховой компании виновника. Но при этом страховщик выставит регрессные требования к своему клиенту.

Игорь Юргенс также отметил, что РСА будет лоббировать полную отвязку полиса ОСАГО от диагностической карты.