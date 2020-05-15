Президент ФПА призвал адвокатов сохранять выдержку в суде

По словам Юрия Пилипенко, сейчас адвокатам работать очень не просто, причины тому - практика применения Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданского и Арбитражного процессуального кодексов. Оправдательных приговоров мало, в гражданских экономических спорах с участием государства суд довольно часто занимает его сторону. В такой ситуации у некоторых адвокатов возникает соблазн вести себя подобно "уличным бойцам за справедливость", готовым препираться с судом, обострять обстановку в процессе, осуществлять "волевую защиту". Это, по мнению Юрия Пилипенко, не тот путь, по которому должны пойти молодые адвокаты. Он обратил внимание коллег, что в любой ситуации, даже если они считают, что суд вынес незаконное и необоснованное решение, им нужно сохранять достоинство.

Бороться за справедливость надо исключительно профессиональными методами, а значит надо действовать холодной головой. Кстати, многие эксперты, в том числе представители судебной системы, с которыми общался корреспондент "РГ", не раз говорили, что излишне скандальное поведение юристов, представляющих чьи-то интересы на процессе, только вредит клиентам. В прошлом году председатель Совета судей России Виктор Момотов даже выступил с идеей ввести ответственность за "скандализацию правосудия". Предложение вызвало широкую дискуссию, к нему можно относиться по-разному, тем не менее, иногда претензии к защитникам за скандальное поведение имеют под собой основания. На практике, если адвокат действует профессионально и его правовые аргументы серьезны, шансы добиться положительного результата вырастают.

Кроме того, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал наиглавнейшим принципом работы адвоката - независимость. Речь идет в первую очередь о независимости от государства, но адвокат должен быть независим и от своего доверителя. Как подчеркнул Юрий Пилипенко, очень важно научиться соблюдать разумную дистанцию от него.

Адвокат - независимый советник по вопросам права. Понятие - "советник" - также имеет принципиальное значение: адвокат не является подрядчиком, оказывающим услуги.