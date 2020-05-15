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15.05.2020 14:00
Рубрика: Спорт

Прославленный баскетболист Римас Куртинайтис отмечает 60-летний юбилей

Текст: Илья Соболев
В пятницу, 15 мая, юбилей отмечает прославленный баскетболист, а ныне главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис. Ему исполняется 60 лет.
Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. Фото: Михаил Синицын/ РГ Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Куртинайтис вместе с Арвидасом Сабонисом, Шарунасом Марчюленисом и Вальдемаром Хомичюсом составлял тот самый легендарный литовский квартет, который помог сборной СССР взять олимпийское золото Сеула-1988. Этот успех - визитная карточка Куртинайтиса, но в 21-летней карьере знаменитого баскетболиста было много и других достижений. В составе сборной СССР он брал золото чемпионата Европы 1985 и серебро чемпионата мира-1986. Вместе с командой Литвы выигрывал бронзу двух Олимпиад, Барселоны-1992 и Атланты-1996.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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На клубном уровне Куртинайтис тоже достиг многого: он четыре раза становился чемпионом СССР в составе ЦСКА и "Жальгириса", а еще взял испанское золото вместе с мадридским "Реалом", за который всегда мечтал попробовать свои силы.

"Куртинайтис не обладал внешней силой и мощью, но заслуженно стал великим. Его конек - бросок. Римас умел очень точно предугадать ситуацию на площадке, мог "подвесить" любого соперника, выждать мгновение, пока тот опустится на пол, и точно пробить в цель. Железный характер, удивительные снайперские качества, поистине золотая рука…" - отзывался о своем подопечном знаменитый тренер Александр Гомельский.

Снайперский талант Куртинайтиса получил признание и за океаном: в 1989 он стал первым и единственным европейцем, приглашенным для участия в конкурсе трехочковых бросков в рамках звездного уик-энда НБА, проходившего тогда в Хьюстоне.

Тех, кто общался с Куртинайтисом и на себе ощутил неиссякаемую жизненную энергию этого человека, наверное, не удивляет тот факт, что последние четыре года спортивной карьеры он умудрялся совмещать с должностью генерального директора департамента физической культуры Литвы. Впрочем, кабинетные дела оказались для Куртинайтиса не по душе: "Я привык видеть результат сразу". И он сосредоточился на баскетболе в качестве тренера.

В этой ипостаси Куртинайтис провел уже 18 лет, сменив почти десяток команд, но с "Химками, с которыми он работал еще в 2011-2016 годах, его судьба переплетена особенно тесно: всех своих главных успехов подмосковная команда добилась именно под руководством литовского специалиста.

"За плечами Римаса блестящие победы, всевозможные титулы, особняком среди которых стоит олимпийское золото в составе сборной СССР. Для многих поколений баскетболистов Куртинайтис является примером и кумиром. Римас для нас не просто главный тренер, мы - семья, а тренер - важная часть истории клуба, - отметил генеральный директор "Химок" Павел Астахов, чьи слова приводит официальный сайт "Химок".

Фото: РИА Новости
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"С тренером Куртинайтисом наша команда завоевала три титула: дважды Кубок Европы и чемпионат Единой Лиги ВТБ. Но мы уверены, что вместе мы добьемся еще больших успехов. Сегодня же хочу от всей души поздравить Римаса и пожелать ему крепкого здоровья, воплощения в жизнь всех идей, семейного благополучия и неиссякаемой энергии", - добавил он.

В сезоне-2019/20 "Химки" под руководством Куртинайтиса уверенно лидировали в регулярном чемпионате и вполне могли побороться за очередной титул, но из-за коронавируса сезон пришлось завершить досрочно. Под вопросом и Евролига, где у подмосковного клуба были все шансы пробиться в плей-офф турнира.

Как признается сам литовец, празднование его дня рождения всегда приходилось откладывать, ведь баскетбольный сезон в это время в разгаре. А сейчас, соблюдая, как и все, режим самоизоляции, Куртинайтис не скрывает: возвращение баскетбола стало бы для него лучшим подарком на 60-летний юбилей. "Потому что баскетбол - моя жизнь и моя любовь", - признался именинник.

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